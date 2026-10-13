NVIDIA показала обновлённую DLSS 5 в Hogwarts Legacy - лица персонажей сильно отличаются от мартовской демонстрации

NVIDIA подтвердила следующие игры, которые получат поддержку DLSS 5 после сентябрьского дебюта технологии в NBA 2K27. Hogwarts Legacy получит соответствующее обновление 5 ноября, а Where Winds Meet — в конце ноября. Компания также добавит DLSS 5 в RTX Remix, что позволит моддерам применять Neural Rendering в старых компьютерных играх.

Hogwarts Legacy получит поддержку DLSS 5 на видеокартах GeForce RTX 50, ноутбуках RTX Spark и в облачном сервисе GeForce NOW. Вместе с этим существующие технологии DLSS в игре будут обновлены до последних версий. Разработчики Avalanche Software воспользовались настройками SDK DLSS 5, чтобы скорректировать эффекты нейронного рендеринга и сохранить задуманный визуальный стиль игры.

DLSS 5 использует технологию 3D-Guided Neural Rendering для изменения освещения и внешнего вида материалов с помощью данных игрового движка. Модель обрабатывает готовое изображение вместе с информацией о геометрии, текстурах и освещении. Разработчики могут выбирать, к каким объектам будут применяться дополнительные эффекты и насколько интенсивными они окажутся.

Новая демонстрация Hogwarts Legacy при этом заметно отличается от первоначального показа DLSS 5 в марте. Теперь изменения лиц персонажей выглядят значительно менее агрессивными, а их черты остаются ближе к исходному рендерингу игры. Особенно хорошо разница заметна именно на деталях лиц, которые сильнее всего менялись во время первой демонстрации технологии.

Where Winds Meet от Everstone Studio получит DLSS 5 в конце ноября. Игра уже поддерживает DLSS Multi Frame Generation и Super Resolution. NVIDIA также опубликовала сравнительные изображения будущей реализации Neural Rendering, однако точную дату выхода обновления пока не назвала.

Поддержка DLSS 5 появится в NVIDIA RTX Remix 23 октября. Обновление включит переработанную модель Neural Rendering и новый режим Frame Generation Performance Mode. Моддеры смогут настраивать DLSS 5 через RTX Remix Runtime и Toolkit, включая параметры для отдельных объектов, визуальных эффектов и масок сцены.

NVIDIA продемонстрировала работу технологии на двух проектах сообщества — Fallout 4 RTX от Sparkles/Kim2091 и Mirror’s Edge RTX от SoftSoundd. В случае Fallout 4 показ сосредоточен на отражениях на шлеме, деталях материалов и тенях, тогда как Mirror’s Edge демонстрирует изменения контактных теней, ambient occlusion и освещения. Оба проекта всё ещё находятся в разработке, а даты их выхода пока не объявлены.