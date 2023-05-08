Обновление для Hogwarts Legacy вносит спорные изменения, не упомянутые в патчноуте ©

В последнем обновлении игры Hogwarts Legacy появилось спорное изменение, не упомянутое в патчноуте: непростительные заклятия больше не могут быть использованы в битве с боссом против Кассандры Мейсон.



Для тех, кто не знаком с историей Гарри Поттера, Непростительные заклятия - это три особенно ужасных заклятия, которые запрещено использовать в Волшебном мире. Это Круцио, которое мучает всех, кому не повезло попасть под его действие; Империо, которое ставит цель под контроль заклинателя; и, наконец, Авада Кедавра, она же Убийственное заклятие. Так получилось, что все три Непростительных заклятия представлены в Hogwarts Legacy, и игроки могут изучать их и применять по своему усмотрению.

Хотя в непростительные заклятия были внесены некоторые изменения, чтобы они лучше вписывались в видеоигру, в основном они работают так же, как в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Это означает, что любой, в кого попала Авада Кедавра, умирает мгновенно, чем и пользовались игроки, чтобы быстро справиться с некоторыми боссами игры. Однако, судя по последнему обновлению, непростительные заклятия больше не работают на Кассандре Мейсон, о чем не было сказано в примечаниях к патчу.

В последнем патчноуте к обновлению было сказано, что разработчики устранили проблему, из-за которой игра выходила из строя, если игроки использовали Аваду Кедавру на Кассандре Мейсон в начале боя с боссом. Возможно, что это, в свою очередь, вызвало проблемы, из-за которых игроки не могут полностью использовать на ней Непростительные заклятия. Возможно также, что разработчики сделали это специально, хотя причины этого неясны.

Некоторые игроки, возможно, задаются вопросом, кто такая Кассандра Мейсон, и это потому, что в их версии игры она может и не появиться. Кассандра Мейсон появится в Хогвартсе в эксклюзивном для PlayStation квесте, поэтому пока что сразиться с ней смогли только игроки на PS4 и PS5. Ожидается, что позже квест появится и на других платформах.