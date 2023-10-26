Обновление первого дня для Hogwarts Legacy на Switch больше, чем размер самой игры на катридже

Компания Portkey Games сообщила дополнительные подробности о размерах игры Hogwarts Legacy на Nintendo Switch, в том числе и об обновлении первого дня.

После выхода на других платформах в начале этого года версия "Хогвартса" для Switch наконец-то появится в следующем месяце. Игра будет доступна как в цифровом, так и в физическом виде на гибридной платформе Nintendo, и на официальной странице поддержки игры были опубликованы размеры файлов.

По данным Warner Bros., игра получит крупное обновление первого дня, вес которого составит около 8 ГБ. Это означает, что размер обновления будет больше, чем размер самой игры на картридже (около 7 ГБ). Тем, кто играет в цифровую игру, придется загрузить около 15 Гб данных для установки основной игры и обновления.

"Для Deluxe Edition и Standard Edition размер картриджа составляет около 7 ГБ", - говорится на странице поддержки. Игрокам следует выделить дополнительно 8 ГБ места, чтобы учесть потребности ожидаемой загрузки патча первого дня". Если вы решите приобрести дополнительный языковой пакет, то вам следует запланировать загрузку дополнительных 1,5 ГБ на каждый язык".

Весьма значительное обновление первого дня, и будет интересно посмотреть, что оно в себя включает.

Игра Hogwarts Legacy уже доступна по всему миру для ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Версия для Switch выйдет 14 ноября.