Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 8 644 оценки

Отличная игра по исторически низкой цене! Hogwarts Legacy получила 85% скидку в Steam

Gruz_ Gruz_

Hogwarts Legacy снова стала пользоваться большим интересом в сервисе Steam. Так, 19 октября на платформе Valve в Hogwarts Legacy одновременно играли более 36 тысяч человек. Этот результат превосходит рекорды многих AAA новинок . Кроме того, уже несколько дней подряд экшен-RPG от студии Avalanche Software входит в число самых продаваемых в Steam.

Причина подобного интереса достаточно проста: Hogwarts Legacy получила в Steam новую максимальную скидку. Сейчас игру по вселенной Гарри Поттера можно купить за $8,99 (скидка 85%). По такой низкой цене она еще никогда не продавалась. Ранее максимальная скидка составляла 80%.

Поэтому стоит немного поторопиться с решением о покупке, поскольку акционное предложение будет доступно только до 23 октября.

30
39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Ну нет, так нет.

23
AndruhaGruz

Хотел бы, купил бы.

19
HellowRainbow

Ой, извините, это бесплатно

15
saa0891

Держи правильную картинку

21
RMP

Купил месяц назад по такой же скидке (+-), и думал, что возьмусь за прохождение по полной программе, но поиграл в сумме часов 10 и, пройдя около половины сюжета (но "пропылесосив" карту основательно), удалил игру. Вроде "обертка" у игры красивая - местность здорово оформили и т.п., но "души" у нее просто нет. Персонажи - унылые статисты, сюжет такой, что уж лучше бы совсем не было и оставили просто "песочницу" в игре. Всё какое-то "пластиковое", фальшивое, "фанерное". Про повесточные моменты даже и говорить особо не буду - и так все знают, что разрабов вынудили это туда запихнуть.

И играешь в итоге так, будто купив красивый большой торт, в итоге жуёшь бумагу... Не смог в это доиграть до конца. При этом несколько месяцев назад перепрошел на эмуляторе PS1 версию "Поттера" из детства - ту самую, первую часть, мемную (но на английском проходил). Так вот при всей кривизне, урезанности и комичности (на сегодняшний день) той старенькой игрушки незамысловатой, на фоне Hogwarts Legacy она просто шедевр. В ней уютно, там есть атмосфера детской сказки... И в итоге, когда на SSD не хватило места для антологии Kingdom Hearts, я просто "снёс" Hogwarts Legacy без особых сожалений. Вроде и стоила своих ~ 650 рублей за делюкс, но... Просто нет. Играть в нее не тянет. Может и доживу, когда мододелы сделают из нее что-то близкое к книжному оригиналу, но пока возвращаться туда не хочется. Лучше еще раз аудиокниги в исполнении Клюквина переслушаю зимой)

18
Nick1906

Так, вся эта вселенная Поттера является изначально калом

1
ImpulsiveIsidoros

Оптимизацию так и не получила? Не хочу статеры наблюдать

9
WHisKY Del

Да капец в хогсмиде (и не только там) статеры и до сих пор не вылечели. При панарамировании очень заметно (если плавно мышкой или пультом вести влево или вправо). Rtx4080. Генерация конечно улучшает пложение, но такой инпутлаг как на консолях становится, даже больше наверно.

6
Yoshemitsu

Денува же, которая никак не влияет на производительность. Иксперды подтвердили.

5
MadDarkGuard WHisKY Del

А на консолях большой инпут лаг? Ну ок) Просто играю и на ПК и на плойке, как по мне везде хорошо, с геймпадом естественно)

1
JoanaVan

Как раз купила вчера!! Супер, давно хотела, но постоянно, что то мешало. То денег нет, то обстоятельство, и т.д. Сейчас наслаждаюсь. Мне игра нравится, не смотря на сюжет, такой себе.

4
ka27

Нравится там смена лета, осени, зимы, под Новый год зайду и может приурочу Поттеров, давненько не смотрел

2
BrokVud

Казахстанский "Deluxe" за 689р. отдают на известном сайте, если кому надо.

1
Пользователь ВКонтакте

А по скрину то ли "Властелин колец", то ли RE4. // Игорь Сергеев

Strannik Mirow

Подскажите пожалуйста, играть в России без VPN не получится?

Hirford

Играть получится. Приобрести на российский аккаунт не получится.

IgnobleLorcan

Игра клёвая, если не болеете манией все пылесосить и обязательно закрыть все бредовые активности на карте, чисто сюжет + допки - почти 80 часов с русской озвучкой прошли с кайфом!

Аналиус

всеравно Дорого

KILLA06

если стим кошелек пополнить то можно игры в стиме покупать?просто я не вкурсе

