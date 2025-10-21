Отличная игра по исторически низкой цене! Hogwarts Legacy получила 85% скидку в Steam

Hogwarts Legacy снова стала пользоваться большим интересом в сервисе Steam. Так, 19 октября на платформе Valve в Hogwarts Legacy одновременно играли более 36 тысяч человек. Этот результат превосходит рекорды многих AAA новинок . Кроме того, уже несколько дней подряд экшен-RPG от студии Avalanche Software входит в число самых продаваемых в Steam.

Причина подобного интереса достаточно проста: Hogwarts Legacy получила в Steam новую максимальную скидку. Сейчас игру по вселенной Гарри Поттера можно купить за $8,99 (скидка 85%). По такой низкой цене она еще никогда не продавалась. Ранее максимальная скидка составляла 80%.

Поэтому стоит немного поторопиться с решением о покупке, поскольку акционное предложение будет доступно только до 23 октября.