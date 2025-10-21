Отличная игра по исторически низкой цене! Hogwarts Legacy получила 85% скидку в Steam

Hogwarts Legacy снова стала пользоваться большим интересом в сервисе Steam. Так, 19 октября на платформе Valve в Hogwarts Legacy одновременно играли более 36 тысяч человек. Этот результат превосходит рекорды многих AAA новинок . Кроме того, уже несколько дней подряд экшен-RPG от студии Avalanche Software входит в число самых продаваемых в Steam.
Причина подобного интереса достаточно проста: Hogwarts Legacy получила в Steam новую максимальную скидку. Сейчас игру по вселенной Гарри Поттера можно купить за $8,99 (скидка 85%). По такой низкой цене она еще никогда не продавалась. Ранее максимальная скидка составляла 80%.
Поэтому стоит немного поторопиться с решением о покупке, поскольку акционное предложение будет доступно только до 23 октября.
Ну нет, так нет.
Хотел бы, купил бы.
Ой, извините, это бесплатно
Держи правильную картинку
Купил месяц назад по такой же скидке (+-), и думал, что возьмусь за прохождение по полной программе, но поиграл в сумме часов 10 и, пройдя около половины сюжета (но "пропылесосив" карту основательно), удалил игру. Вроде "обертка" у игры красивая - местность здорово оформили и т.п., но "души" у нее просто нет. Персонажи - унылые статисты, сюжет такой, что уж лучше бы совсем не было и оставили просто "песочницу" в игре. Всё какое-то "пластиковое", фальшивое, "фанерное". Про повесточные моменты даже и говорить особо не буду - и так все знают, что разрабов вынудили это туда запихнуть.
И играешь в итоге так, будто купив красивый большой торт, в итоге жуёшь бумагу... Не смог в это доиграть до конца. При этом несколько месяцев назад перепрошел на эмуляторе PS1 версию "Поттера" из детства - ту самую, первую часть, мемную (но на английском проходил). Так вот при всей кривизне, урезанности и комичности (на сегодняшний день) той старенькой игрушки незамысловатой, на фоне Hogwarts Legacy она просто шедевр. В ней уютно, там есть атмосфера детской сказки... И в итоге, когда на SSD не хватило места для антологии Kingdom Hearts, я просто "снёс" Hogwarts Legacy без особых сожалений. Вроде и стоила своих ~ 650 рублей за делюкс, но... Просто нет. Играть в нее не тянет. Может и доживу, когда мододелы сделают из нее что-то близкое к книжному оригиналу, но пока возвращаться туда не хочется. Лучше еще раз аудиокниги в исполнении Клюквина переслушаю зимой)
Так, вся эта вселенная Поттера является изначально калом
Оптимизацию так и не получила? Не хочу статеры наблюдать
Да капец в хогсмиде (и не только там) статеры и до сих пор не вылечели. При панарамировании очень заметно (если плавно мышкой или пультом вести влево или вправо). Rtx4080. Генерация конечно улучшает пложение, но такой инпутлаг как на консолях становится, даже больше наверно.
Денува же, которая никак не влияет на производительность. Иксперды подтвердили.
А на консолях большой инпут лаг? Ну ок) Просто играю и на ПК и на плойке, как по мне везде хорошо, с геймпадом естественно)
Как раз купила вчера!! Супер, давно хотела, но постоянно, что то мешало. То денег нет, то обстоятельство, и т.д. Сейчас наслаждаюсь. Мне игра нравится, не смотря на сюжет, такой себе.
Нравится там смена лета, осени, зимы, под Новый год зайду и может приурочу Поттеров, давненько не смотрел
Казахстанский "Deluxe" за 689р. отдают на известном сайте, если кому надо.
А по скрину то ли "Властелин колец", то ли RE4. // Игорь Сергеев
Подскажите пожалуйста, играть в России без VPN не получится?
Играть получится. Приобрести на российский аккаунт не получится.
Игра клёвая, если не болеете манией все пылесосить и обязательно закрыть все бредовые активности на карте, чисто сюжет + допки - почти 80 часов с русской озвучкой прошли с кайфом!
всеравно Дорого
если стим кошелек пополнить то можно игры в стиме покупать?просто я не вкурсе