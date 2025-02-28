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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 873 оценки

Патч Hogwarts Legacy от 27 февраля добавляет Intel XeSS 2 и вносит различные исправления

monk70
Новости

Компания Avalanche Software выпустила патч для Hogwarts Legacy от 27 февраля, сосредоточенный исключительно на версии игры для ПК. Обновление 1344582 реализует расширенные функции генерации кадров NVIDIA, а также добавляет поддержку функций генерации кадров Intel (XeFG). Похоже, это первая игра, которая поддерживает Intel XeSS 2. Intel XeSS 2 является эксклюзивной для графических процессоров Intel. Таким образом, вы сможете использовать генерацию кадров XeSS 2 только с графическими процессорами Intel Arc. К счастью, XeSS 2 FG работает как на Alchemist, так и на Battlemage.

Этот патч также содержит некоторые исправления игрового процесса. Например, он исправляет проблему, из-за которой тихий перезапуск не удавался при использовании модов. Он также исправляет проблему, из-за которой базовые атаки оставляли пустые следы ударов на поверхностях.

Полный список изменений доступен по ссылке.

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