Патч Hogwarts Legacy от 27 февраля добавляет Intel XeSS 2 и вносит различные исправления

Компания Avalanche Software выпустила патч для Hogwarts Legacy от 27 февраля, сосредоточенный исключительно на версии игры для ПК. Обновление 1344582 реализует расширенные функции генерации кадров NVIDIA, а также добавляет поддержку функций генерации кадров Intel (XeFG). Похоже, это первая игра, которая поддерживает Intel XeSS 2. Intel XeSS 2 является эксклюзивной для графических процессоров Intel. Таким образом, вы сможете использовать генерацию кадров XeSS 2 только с графическими процессорами Intel Arc. К счастью, XeSS 2 FG работает как на Alchemist, так и на Battlemage.

Этот патч также содержит некоторые исправления игрового процесса. Например, он исправляет проблему, из-за которой тихий перезапуск не удавался при использовании модов. Он также исправляет проблему, из-за которой базовые атаки оставляли пустые следы ударов на поверхностях.

Полный список изменений доступен по ссылке.