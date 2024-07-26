PC-версия Hogwarts: Legacy получила новое обновление, в котором исправили утечку памяти

Студия Avalanche Software и компания Warner Bros. объявили о выходе нового обновления для PC-версии Hogwarts: Legacy.
Новый хотфикс направлен на устранения критических вылетов в PC-версии игры. Пользователи могли столкнуться с этими проблемами из-за утечки памяти и недопустимого использования указателя при запуске игры на видеокартах, поддерживающих технологию Frame generation, с включённой функцией HAGS (аппаратное ускорение графического процессора).
Список изменений:
- Исправлены случаи, которые могли приводить к утечке памяти и недопустимому использованию указателя при запуске игры на видеокартах, поддерживающих технологию Frame generation, с включённой функцией HAGS (аппаратное ускорение графического процессора);
- Исправлена ошибка, из-за которой при покупке метлы в магазине "Круголётка" сбрасывалось количество собранных ингредиентов.
Hogwarts: Legacy доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
и всё никак не взломают актуальный билд, только самый первый в сети
Исправили утечку памяти
какой именно видео или системной или от обоих типов ?
какая-то обнова прилетела на 367мб, что пофиксила не проверял
Ничего не поменялось толком.
оптимизацию не нужно завозить // Igor Nikolaev
точно, она там и так есть, если у тебя лицензия с последними патчами, тем более с данным патчем // Игорь Байкалов
нету там оптимизации даже с последними патчами
Эту помойку никогда не починят?)
Пиратку нет) а лицуха работает с релиза отлично