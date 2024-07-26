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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 889 оценок

PC-версия Hogwarts: Legacy получила новое обновление, в котором исправили утечку памяти

AceTheKing
Новости

Студия Avalanche Software и компания Warner Bros. объявили о выходе нового обновления для PC-версии Hogwarts: Legacy.

Новый хотфикс направлен на устранения критических вылетов в PC-версии игры. Пользователи могли столкнуться с этими проблемами из-за утечки памяти и недопустимого использования указателя при запуске игры на видеокартах, поддерживающих технологию Frame generation, с включённой функцией HAGS (аппаратное ускорение графического процессора).

Список изменений:

  • Исправлены случаи, которые могли приводить к утечке памяти и недопустимому использованию указателя при запуске игры на видеокартах, поддерживающих технологию Frame generation, с включённой функцией HAGS (аппаратное ускорение графического процессора);
  • Исправлена ошибка, из-за которой при покупке метлы в магазине "Круголётка" сбрасывалось количество собранных ингредиентов.

Hogwarts: Legacy доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

21
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Rorschach93

и всё никак не взломают актуальный билд, только самый первый в сети

5
ka27

Исправили утечку памяти

3
Egik81
из-за утечки памяти

какой именно видео или системной или от обоих типов ?

0
Палыч Роков

какая-то обнова прилетела на 367мб, что пофиксила не проверял

0
Alcoza1cer

Ничего не поменялось толком.

-1
Пользователь ВКонтакте

оптимизацию не нужно завозить // Igor Nikolaev

-3
Пользователь ВКонтакте

точно, она там и так есть, если у тебя лицензия с последними патчами, тем более с данным патчем // Игорь Байкалов

8
Палыч Роков Пользователь ВКонтакте

нету там оптимизации даже с последними патчами

0
RickeyIMBA

Эту помойку никогда не починят?)

-10
Raf9111

Пиратку нет) а лицуха работает с релиза отлично

0