PC-версия Hogwarts: Legacy получила новое обновление, в котором исправили утечку памяти

Студия Avalanche Software и компания Warner Bros. объявили о выходе нового обновления для PC-версии Hogwarts: Legacy.

Новый хотфикс направлен на устранения критических вылетов в PC-версии игры. Пользователи могли столкнуться с этими проблемами из-за утечки памяти и недопустимого использования указателя при запуске игры на видеокартах, поддерживающих технологию Frame generation, с включённой функцией HAGS (аппаратное ускорение графического процессора).

Список изменений:

Исправлены случаи, которые могли приводить к утечке памяти и недопустимому использованию указателя при запуске игры на видеокартах, поддерживающих технологию Frame generation, с включённой функцией HAGS (аппаратное ускорение графического процессора);

Исправлена ошибка, из-за которой при покупке метлы в магазине "Круголётка" сбрасывалось количество собранных ингредиентов.

Hogwarts: Legacy доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.