По данным Digital Foundry, Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 предложит огромный скачок в качестве

Hogwarts Legacy произвела впечатление после релиза, особенно когда впервые появилась на оригинальной Nintendo Switch. Однако версия для Nintendo Switch 2 превосходит предшественницу безоговорочно.

Хотя Digital Foundry еще не получили доступ к игре, они провели анализ имеющихся кадров и считают, что Hogwarts Legacy была не просто портирована на Nintendo Switch 2, а вместо этого получит версию, специально разработанную для консоли. Об этом свидетельствуют модели, эффекты и текстуры, которые имеют более высокое качество, чем порт Nintendo Switch, но при этом и более низкое, чем то, что можно увидеть при игре на Xbox Series S.

Несмотря на это, не удалось избежать графических артефактов, которые, как предполагается, не вызваны наличием DLSS, или его не лучшей реализацией. Однако, по мнению аналитиков, это связано с разрешением 720p, которое затем масштабируется до 1080p в портативном режиме и 1440p в стационарном режиме.

Поэтому представители Digital Foundry полагают, что владельцы Switch 2 получат конверсию, схожую по качеству с портом PlayStation 4. Однако игра будет весить меньше, так как на Nintendo Switch 2 игра займет 24 ГБ, тогда как на PS4 ей понадобилось 50-55 ГБ свободного места.

Меньший размер файлов может быть обусловлен сжатием или оптимизацией. Эксперты заметили, что для лучшего управления доступной памятью заблокированы только некоторые проходы в локациях. Это еще один компромисс, потому что на Xbox Series S они все были открыты, а на PS4 закрыты, но благодаря этому время загрузки на Nintendo Switch 2 должно быть короче.

Так что, похоже, Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 станет улучшенной версией того, что мы знаем по PlayStation 4, хотя нам еще предстоит дождаться финальных тестов и результатов.