По данным инсайдера, в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition с 10-15 часами нового контента

Известный инсайдер индустрии том Хендерсон сообщил , что в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition. Его контент будет продаваться как отдельный DLC для тех, у кого уже есть игра.
Источники Хендерсона сообщают, что Definitive Edition будет содержать около 10-15 часов дополнительного контента с новым сюжетным квестом, побочными квестами, заданиями и нарядами.
Подробности о том, когда выйдет это издание, а также его цена все еще не известны. Тем не менее, некоторые источники предполагают, что оно может быть выпущено в 2025 году, чтобы поддержать уменьшающийся игровой доход Warner Bros. после слабых показателей Suicide Squad: Kill the Justice League. Предполагается, что DLC будет стоить от 20 до 30 долларов.
Hogwarts Legacy была выпущена в начале 2023 года и по состоянию на январь 2024 года было продано более 24 миллионов копий. Игра по-прежнему входит в десятку самых продаваемых игр 2024 года в США, занимая 10-е место.
Ранее в этом году финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс сказал, что продолжение Hogwarts Legacy «является одним из главных приоритетов в ближайшие пару лет».
Ещё 10-15ч бегать по карте за одинаковыми активностями?)
Я не понимаю зачем делать Definitive Edition когда можно просто делать контент без Definitive Edition
Музей пополнят экспонатами? Круто, если вы ценитель вселенной. Было бы неплохо продолжить успех и превратить уже эту выставку в интересную игру. Вышедшую "игру" уже сделать интерактивной или увлекательной не получится, но есть над чем подумать для сиквела. Одной красоты и атмосферы(говорю без иронии) магической школы всё таки мало для полноценной игры.
надеюсь на 5 анриле
Неважно какой движок будет, важнее то что ценник заламают на 40-50 баксов.
квиддичь бля"
Сама игра уже душить начала после 8 часов прохождения, так и не прошел её до конца
Сомневаюсь что изменится херовый сюжет в этой класной игре(
Да побрабану пока на сюжет. Игра 100% фансервис. Если бы там не было мира ГП, то была бы на 7/10 в лучшем случае. Но вот с ним это мегахит и я вас уверяю почти все владельцы игры тут же побегут покупать длц.
Как и сиквел кстати. Не зря же все босы ВБ говорят что это прям из приоритет щас. Ребята ВНЕЗАПНО поняли что фанатов у ГП просто до звезды и это золотая жила.
Тоже мне Хендерсон Америку открыл, как будто не обладатели самой копий игры, смогут запустить чисто дополнение
Для Witcher 3 свое время все возможное дополнения от разработчиков были бесплатными, хотя что это я это же жадная WB собирается выпускать небольшое длс часть из которого по любому будет потрачено собирательство открытом мире. Оригинале этого дерьма было предостаточно. Пока не выполнишь квест найди принеси, невозможно было изучить способность и дальше нормально идти по сюжету. Когда уже разработчики перестанут зацикливаться на такие вещи, и делать упор на действительно хороший контент, пускай игра будет коридорной.
О, да, эти шикарные дополнения в виде пары скинов и сбруи для Плотвы. Не то, чтобы я оправдывал Ворнеров, но упоминать при этом подачки Прожектов - такое себе.
В каком месте для Ведьмака 3 были бесплатные длс?
Я не припомню ни одной студий, чтобы для своей игры выпускали бесплатно контент таком же количестве исключительно.
Особенно Каменное Сердце и Кровь и Вино)
Шикарно- как раз для меня)...предпочитаю проходить окончательные версии игр(комплит,дефинитив,голд,ультимат и т.д.) как правило через 2-3 года после оверпрайснутой стартовой бета-версии,выходящей как правило или непропатченной или и без части контента.
Они могли бы сразу выпустить следом после релиза наследие и как бесплатный контент на 15 часов сделать, зачем то нахер решили пилить не кому не нужный турнир.