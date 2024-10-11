По данным инсайдера, в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition с 10-15 часами нового контента

Известный инсайдер индустрии том Хендерсон сообщил , что в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition. Его контент будет продаваться как отдельный DLC для тех, у кого уже есть игра.

Источники Хендерсона сообщают, что Definitive Edition будет содержать около 10-15 часов дополнительного контента с новым сюжетным квестом, побочными квестами, заданиями и нарядами.

Подробности о том, когда выйдет это издание, а также его цена все еще не известны. Тем не менее, некоторые источники предполагают, что оно может быть выпущено в 2025 году, чтобы поддержать уменьшающийся игровой доход Warner Bros. после слабых показателей Suicide Squad: Kill the Justice League. Предполагается, что DLC будет стоить от 20 до 30 долларов.

Hogwarts Legacy была выпущена в начале 2023 года и по состоянию на январь 2024 года было продано более 24 миллионов копий. Игра по-прежнему входит в десятку самых продаваемых игр 2024 года в США, занимая 10-е место.

Ранее в этом году финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс сказал, что продолжение Hogwarts Legacy «является одним из главных приоритетов в ближайшие пару лет».