По данным портала HowLongToBeat, Hogwarts Legacy - самая завершаемая игра 2023 года

Сайт HowLongToBeat опубликовал рейтинг самых завершенных игр 2023 года по его данным (которые, как известно, предоставляют непосредственно пользователи). На первом месте - Hogwarts Legacy, которая не только оказалась одним из главных хитов текущего года, но и полюбилась тем, кто ее купил.

Второе место заняла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Учитывая, что ее тираж должен был превысить 20 миллионов копий, удивляться не приходится.

На третьем месте - ремейк Resident Evil 4, за ним следует один из сюрпризов года, Hi-Fi Rush от Tango Gameworks. На пятом месте - временный эксклюзив PS5 - Final Fantasy 16, а на шестом - Marvel's Spider-Man 2. Далее следуют Super Mario Bros. Wonder, Baldur's Gate 3, Dead Space (ремейк) и Star Wars Jedi: Survivor.

К сожалению, HowLongToBeat не предоставляет контекст рейтинга. Так что мы не знаем, сколько людей на самом деле закончили игры из первой десятки и, конечно, каков процент покупателей. Учитывайте, что мы говорим о сайте, который собирает данные о продолжительности видеоигр, так что те, кто вводит данные на нем, как правило, потому, что они достигли конца игры.

Тем не менее, рейтинг интересен тем, что он действительно учитывает, какими были самые большие хиты 2023 года, а лидирует в нем Hogwarts Legacy.