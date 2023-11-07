По первым впечатлениям, Hogwarts Legacy для Nintendo Switch "работает и выглядит великолепно"

Hogwarts Legacy скоро будет доступна на Nintendo Switch. Один из игроков получил доступ к игре и решил похвастаться материалом. Это небольшой фрагмент, но он показывает, что приключение действительно работает на платформе Nintendo.

Hogwarts Legacy на Nintendo Switch — потрясающий геймплей! К сожалению, я не могу записать это прямо с консоли. Работает и выглядит отлично!

Официальная премьера Hogwarts Legacy состоится через 7 дней, но геймплей разработчики пока не представили. Мы видели несколько скриншотов, но многим игрокам до сих пор трудно поверить, что такая большая игра действительно будет работать на оборудовании Nintendo Switch.

Ни для кого не секрет, что у Nintendo Switch проблемы с большими проектами, но игры, получившие должную оптимизацю, работают на устройстве очень хорошо. Отличным примером огромного приключения, выпущенного на гибридной платформе спустя много лет, является The Witcher 3: Wild Hunt.