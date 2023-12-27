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об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.4 5 037 оценок

Приготовьтесь к приключению! Студия GamesVoice раскрыла релизное окно русской озвучки Hogwarts Legacy

butcher69
Новости

Студия GamesVoice раскрыла релизное окно долгожданной русской озвучки для Hogwarts Legacy. Информация появилась в официальной группе во «ВКонтакте» в виде стилизованного письмо из Хогвартса. Релиз состоится уже завтра, 28 декабря 2023 года между 16:00 и 17:00.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.Проект получил высокие оценки не только от критиков, но и от простых игроков. Сразу после релиза студия озвучек и переводов объявила о сборе средств на озвучку данного проекта и 19 февраля было собрано 1.9 млн рублей.

66
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Dark Engine

Отлично! Вот теперь можно будет нормально поиграть.

34
Rage Of Rage

С выхода игры ждал озвучку и не играл. Я смог дождаться ееее 😎😋

21
Алексей Выгодин

Я тоже ждал и не играл!

6
KhakiLudovic

А я поиграл два дня на релизе и удалил потом, тоже решил озвучку подождать.

2
Kartonkratos

Присоединяюсь ))

1
Rage Of Rage Kartonkratos

Алексей Выгодин, KhakiLudovic, Kartonkratos 😎💪

0
theCrow333

Я ждал! Как же я ждал! Спасибо за хорошую новость! Где то там мои 200 рубликов не пропали зря) Всех с Наступающим!

11
ONEEX

Взаимно. Всего доброго и светлого!

0
Ghostden85

Замечательный подарок к концу года.

9
Z_er

Настало время скачать

3
6363

Я ждал этой локализации 12-ть лет в Азкабане!

3
ONEEX

Боюсь представить, что с вами там было (:

0
Rage Of Rage
2
fox nemets

Отлично)))Очень ждал и уже прошел немного вступления игры но потом решил удалить и ждать озвучку и вот она появиться))буду играть дальше уже с комфортом

2
Pahant0Ss

В каждой подобной новости одно и то же - всегда отпишется хотя бы один дифиченто со своими "да кому она нужна, озвучка эта", "да все уже прошли давно", "игра все равно - хрень", "в 2K23 не знать инглЫш - фуууу" и т.п. Не легко вам таким, наверное, живется.

Всех ждунов данной озвучки поздравляю!

Пройду наконец то в 4к HDR на оледе на всех ультрах на 4090 на дуалсенсе с его поддержкой и с долби атмос 5.1 звуком полностью НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ОУУУ ЕЕЕ!!!

2
OculusMortem

Шикарно, откладывал эту игру когда узнал что будет озвучка.

2
Unicorling

Наиграл в игру часов 40 но так и не прошёл, решил всё таки переиграть с озвучкой позднее, и вот час настал

2
JIoMTuK

успели таки) но хотелось бы поконкретнее релизное окно знать, а то разброс в 60 мин, ну как тут можно какие-либо планы строить?

1
Vetrjak

Сайт наверняка ляжет, поэтому можешь не переживать

0
GPoul

Молодцы, довольно оперативно при условии хорошего качества.

1
PlacidFrazer

Даа, я уж думал что не выпустят в этом году. Можно будет перепройти.

1
StarfieJId

Шикарный подарок на НГ. Красавчеги.

0
UndeniableDzvinka

Как раз думал купить игру на распродаже. Пиратка понравилась, стоит перепройти на лицензии.

0
Уильям Аркетт

Это бесплатно, или?

0
Алексей Выгодин

Да! Это бесплатно!

3
ONEEX

Хорошая новость, хоть и припозднившееся. Я рассчитывал на более ранний выход - хотя бы в начале декабря...

0
Валерий Юриков

Хотелось бы, чтобы релиз состоялся где-то 15.08.23!!!!!

-1
darkMarshall

Год уже как закончилось. Удивляюсь людям, которые не играли ради из-за ру озвучкой. Лингардиум Левиоса и тут и тут звучит одинаково. Бедный народ, Господи.

-1
Oppenheimer

Пройдено в оригинале. Смысла нет в этих озвучках. Учите международный английский язык, на котором создаются игры. Носителей английского в мире почти полтора миллиарда. Носителей русского почти 300 миллионов. Все очевидно, что играть нужно в игры на том языке, на котором она задуманы и созданы изначально.

-3
pyw

А зачем тогда вы учите украинский? А казахи казахский? Вас же мало совсем. Сразу учите инглишь и все.

0
SubaruBrzDream

Годно,жаль что игра шлак.

-4
DenisVTR

Жаль что сама игра такое себе

-6
Tlister

Сейчас слепые фанатики тебя за такие слова сожрут)

-3
Kot9lra street

нас рать

-8
golab42

Та не спасибо, даже озвучка не поможет этой игре

-10
GullibleCelia

Интересно, кто минусит такие комментарии?) Игра действительно полный шлак. О чем говорили многие популярные обзорщики. Даже я, ярый фанат поттерианы, не смогла дойти игру.. Душная и деревянная. Для детишек может и норм, но для меня проект весьма ограниченный. Не хватает вариативности.. всё так заскриптовано.. Нету отыгрыша, нету разветвлений... сюжетик плоскенький.

-4
golab42 GullibleCelia

"Настоящим фанатам" виднее:)

2
OculusMortem GullibleCelia
Игра действительно полный шлак. О чем говорили многие популярные обзорщики.

Очевидно, это самое авторитетное мнение, слушать каких-то "популярных обзорщиков". Куда уж там 92% положительных оценок от простых обладателей игры в стиме.

Не хватает вариативности.. всё так заскриптовано.. Нету отыгрыша, нету разветвлений... сюжетик плоскенький.

Как и в большинстве игр, в принципе. Игра привлекает дизайном, атмосферой и самой вселенной. Я, как не ярый, но все же фанат поттерианы, могу твердо заявить, что это в принципе лучшая игра по вселенной Гарри Поттера, что выходила за всю историю игровой индустрии. Наиграл 52 часа и отложил до выхода озвучки, и скажу что за эти 52 часа игра доставила море положительных эмоций.

0
muxamor2011 GullibleCelia

ах ну раз обзорщики говорили то да. значит так оно и есть. ведь их слово хоть как то ценится))) верно ?)))
чел не неси ерунду. у игры 92% положительных отзыва. так что можешь и дальше со своими популярными обзорщиками идти в доту играть.

-1
muxamor2011 OculusMortem

дико извиняюсь. вопрос не по теме.
а зачем тебе столько установленных игр ?) три батлы, четыре ассасина и т.д. ? купил хард на 5 тб и не знаешь чем заполнить ?)

1
GullibleCelia

Да и пофиг. Все уже давно её прошли. А если нет, то и не советую начинать. Скучнейший кусок фан базы со слабым сюжетом и однотипными активностями.

-21
Rage Of Rage

Да вас как послушать, то вообще лучше ни во что не играть 😂 мы сами разберёмся играть или нет

21
GullibleCelia Rage Of Rage

похоже вы кроме симса и игр то не нюхали, если так рассуждаете)

-7
shhelkun GullibleCelia

Нюхают другое , а в игры играют ...( смех за кадром )

5