Приготовьтесь к приключению! Студия GamesVoice раскрыла релизное окно русской озвучки Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice раскрыла релизное окно долгожданной русской озвучки для Hogwarts Legacy. Информация появилась в официальной группе во «ВКонтакте» в виде стилизованного письмо из Хогвартса. Релиз состоится уже завтра, 28 декабря 2023 года между 16:00 и 17:00.
Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.Проект получил высокие оценки не только от критиков, но и от простых игроков. Сразу после релиза студия озвучек и переводов объявила о сборе средств на озвучку данного проекта и 19 февраля было собрано 1.9 млн рублей.
Отлично! Вот теперь можно будет нормально поиграть.
С выхода игры ждал озвучку и не играл. Я смог дождаться ееее 😎😋
Я тоже ждал и не играл!
А я поиграл два дня на релизе и удалил потом, тоже решил озвучку подождать.
Присоединяюсь ))
Алексей Выгодин, KhakiLudovic, Kartonkratos 😎💪
Я ждал! Как же я ждал! Спасибо за хорошую новость! Где то там мои 200 рубликов не пропали зря) Всех с Наступающим!
Взаимно. Всего доброго и светлого!
Замечательный подарок к концу года.
Настало время скачать
Я ждал этой локализации 12-ть лет в Азкабане!
Боюсь представить, что с вами там было (:
Отлично)))Очень ждал и уже прошел немного вступления игры но потом решил удалить и ждать озвучку и вот она появиться))буду играть дальше уже с комфортом
В каждой подобной новости одно и то же - всегда отпишется хотя бы один дифиченто со своими "да кому она нужна, озвучка эта", "да все уже прошли давно", "игра все равно - хрень", "в 2K23 не знать инглЫш - фуууу" и т.п. Не легко вам таким, наверное, живется.
Всех ждунов данной озвучки поздравляю!
Пройду наконец то в 4к HDR на оледе на всех ультрах на 4090 на дуалсенсе с его поддержкой и с долби атмос 5.1 звуком полностью НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ОУУУ ЕЕЕ!!!
Шикарно, откладывал эту игру когда узнал что будет озвучка.
Наиграл в игру часов 40 но так и не прошёл, решил всё таки переиграть с озвучкой позднее, и вот час настал
успели таки) но хотелось бы поконкретнее релизное окно знать, а то разброс в 60 мин, ну как тут можно какие-либо планы строить?
Сайт наверняка ляжет, поэтому можешь не переживать
Молодцы, довольно оперативно при условии хорошего качества.
Даа, я уж думал что не выпустят в этом году. Можно будет перепройти.
Шикарный подарок на НГ. Красавчеги.
Как раз думал купить игру на распродаже. Пиратка понравилась, стоит перепройти на лицензии.
Это бесплатно, или?
Да! Это бесплатно!
Хорошая новость, хоть и припозднившееся. Я рассчитывал на более ранний выход - хотя бы в начале декабря...
Хотелось бы, чтобы релиз состоялся где-то 15.08.23!!!!!
Год уже как закончилось. Удивляюсь людям, которые не играли ради из-за ру озвучкой. Лингардиум Левиоса и тут и тут звучит одинаково. Бедный народ, Господи.
Пройдено в оригинале. Смысла нет в этих озвучках. Учите международный английский язык, на котором создаются игры. Носителей английского в мире почти полтора миллиарда. Носителей русского почти 300 миллионов. Все очевидно, что играть нужно в игры на том языке, на котором она задуманы и созданы изначально.
А зачем тогда вы учите украинский? А казахи казахский? Вас же мало совсем. Сразу учите инглишь и все.
Годно,жаль что игра шлак.
Жаль что сама игра такое себе
Сейчас слепые фанатики тебя за такие слова сожрут)
нас рать
Та не спасибо, даже озвучка не поможет этой игре
Интересно, кто минусит такие комментарии?) Игра действительно полный шлак. О чем говорили многие популярные обзорщики. Даже я, ярый фанат поттерианы, не смогла дойти игру.. Душная и деревянная. Для детишек может и норм, но для меня проект весьма ограниченный. Не хватает вариативности.. всё так заскриптовано.. Нету отыгрыша, нету разветвлений... сюжетик плоскенький.
"Настоящим фанатам" виднее:)
Очевидно, это самое авторитетное мнение, слушать каких-то "популярных обзорщиков". Куда уж там 92% положительных оценок от простых обладателей игры в стиме.
Как и в большинстве игр, в принципе. Игра привлекает дизайном, атмосферой и самой вселенной. Я, как не ярый, но все же фанат поттерианы, могу твердо заявить, что это в принципе лучшая игра по вселенной Гарри Поттера, что выходила за всю историю игровой индустрии. Наиграл 52 часа и отложил до выхода озвучки, и скажу что за эти 52 часа игра доставила море положительных эмоций.
ах ну раз обзорщики говорили то да. значит так оно и есть. ведь их слово хоть как то ценится))) верно ?)))
чел не неси ерунду. у игры 92% положительных отзыва. так что можешь и дальше со своими популярными обзорщиками идти в доту играть.
дико извиняюсь. вопрос не по теме.
а зачем тебе столько установленных игр ?) три батлы, четыре ассасина и т.д. ? купил хард на 5 тб и не знаешь чем заполнить ?)
Да и пофиг. Все уже давно её прошли. А если нет, то и не советую начинать. Скучнейший кусок фан базы со слабым сюжетом и однотипными активностями.
Да вас как послушать, то вообще лучше ни во что не играть 😂 мы сами разберёмся играть или нет
похоже вы кроме симса и игр то не нюхали, если так рассуждаете)
Нюхают другое , а в игры играют ...( смех за кадром )