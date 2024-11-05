Продажи Hogwarts Legacy превысили 30 млн копий: студия подтвердила работу над сиквелом

Warner Bros. Games подтвердила, что сиквел Hogwarts Legacy находится в производстве. Как сообщает Variety, продолжение популярной игры 2023 года стало «очень большим приоритетом» для компании. Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад заявил, что сюжетные элементы новой игры будут согласованы с предстоящим сериалом HBO о мире Гарри Поттера.
Успех оригинальной Hogwarts Legacy стал важным шагом для расширения вселенной: более 30 миллионов проданных копий сделали игру одним из крупнейших хитов Warner Bros. Финансовый директор компании Гуннар Виденфельс назвал проект одним из «ключевых приоритетов».
Анонс сиквела не стало сюрпризом, учитывая коммерческий успех оригинальной игры. В октябре 2023 года стало известно, что разрабатывается финальное издание Hogwarts Legacy, которое добавит 10-15 часов дополнительного контента.
Надеюсь с оптимизацией будет гуд...
Ну хорошо что работают над сиквелом, а не над ремастером.
Как у нас любят делать многие студии в последнее время.
Вот только они писали что это будет игра сервис.
Странно что нет ММОхи во вселенной Хогвардца с этими выборами фракций, учёбкой, приключениями, данжами, сничами, дуэлями, моральными выборами и тд... но такое видимо создать будет шизец как дорого , еще не факт что выстрелит .
Дико ущербная и скучная игра хоть и местами очень красивая, но очень жалею что купил, такое даже с торрентов качать адский стыд.
Согласен насчёт геймплея. Вернее наполнение хреновое. С торрента не стрёмно скачать было. Но вторая может стрельнуть. Если они эту используют эту как трамплин и проработают геймплей, чтобы не была такой однообразной, то вполне может получится. По сути то все уже есть, просто не доработанная какая то. Эти квесты Мерлина, беспонтовые пустые пещеры, шмот пустой. Ну и ещё много чего..
сгл игра мусор как и хорайзены
Отличные гонки
Хз я даже с торента не смог дольше 10 минут поиграть в эту хрень. Настолько скучно, что игры нулевых по гарри поттеру куда лучше выглядят.
Ну, так игра на любителя