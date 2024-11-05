Продажи Hogwarts Legacy превысили 30 млн копий: студия подтвердила работу над сиквелом

Warner Bros. Games подтвердила, что сиквел Hogwarts Legacy находится в производстве. Как сообщает Variety, продолжение популярной игры 2023 года стало «очень большим приоритетом» для компании. Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад заявил, что сюжетные элементы новой игры будут согласованы с предстоящим сериалом HBO о мире Гарри Поттера.

Успех оригинальной Hogwarts Legacy стал важным шагом для расширения вселенной: более 30 миллионов проданных копий сделали игру одним из крупнейших хитов Warner Bros. Финансовый директор компании Гуннар Виденфельс назвал проект одним из «ключевых приоритетов».

Анонс сиквела не стало сюрпризом, учитывая коммерческий успех оригинальной игры. В октябре 2023 года стало известно, что разрабатывается финальное издание Hogwarts Legacy, которое добавит 10-15 часов дополнительного контента.