Раскрыта статистика Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One; Сыграно 17,2 миллиона часов на разных платформах

Были раскрыты некоторые статистические данные Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One, и хотя цифры не так велики, как для консолей текущего поколения, они все же впечатляют для версий игры предыдущего поколения консолей.
Для справки, статистика для консолей текущего поколения и ПК может похвастаться 406 миллионами сыгранных часов, в то время как для версий PS4 и Xbox One наиграно всего 17,2 миллиона часов. Поскольку прошло несколько месяцев с момента первоначального выпуска Hogwarts Legacy, ажиотаж вокруг игры в основном улегся, и, поскольку это консольный релиз предыдущего поколения, такие цифры не так уж удивительны. Помимо общего количества сыгранных часов, в статистике также указано 36 миллионов быстрых путешествий, 45,4 миллиона побежденных темных волшебников, 9,7 миллиона сваренных зелий и 69 миллионов уничтоженных пауков.
Многие считают Hogwarts Legacy одной из лучших игр 2023 года, и цифры продаж, похоже, подтверждают ее огромную популярность: доход более 1 миллиарда долларов и 15 миллионов проданных копий по состоянию на начало этого месяца. Версия игры для Nintendo Switch была отложена до 14 ноября, поэтому она еще не выпущена на всех платформах.
Очень переоцененная игра, что в ней вообще есть кроме графена?