Раскрыта статистика Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One; Сыграно 17,2 миллиона часов на разных платформах ©

Были раскрыты некоторые статистические данные Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One, и хотя цифры не так велики, как для консолей текущего поколения, они все же впечатляют для версий игры предыдущего поколения консолей.

Для справки, статистика для консолей текущего поколения и ПК может похвастаться 406 миллионами сыгранных часов, в то время как для версий PS4 и Xbox One наиграно всего 17,2 миллиона часов. Поскольку прошло несколько месяцев с момента первоначального выпуска Hogwarts Legacy, ажиотаж вокруг игры в основном улегся, и, поскольку это консольный релиз предыдущего поколения, такие цифры не так уж удивительны. Помимо общего количества сыгранных часов, в статистике также указано 36 миллионов быстрых путешествий, 45,4 миллиона побежденных темных волшебников, 9,7 миллиона сваренных зелий и 69 миллионов уничтоженных пауков.

Многие считают Hogwarts Legacy одной из лучших игр 2023 года, и цифры продаж, похоже, подтверждают ее огромную популярность: доход более 1 миллиарда долларов и 15 миллионов проданных копий по состоянию на начало этого месяца. Версия игры для Nintendo Switch была отложена до 14 ноября, поэтому она еще не выпущена на всех платформах.