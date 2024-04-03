Разработчик DRM оценил влияние антипиратской защиты Denuvo в Hogwarts Legacy

Любые антипиратские методы защиты игр у современных игроков на ПК вызывают крайне негативную реакцию. Их недовольство связано не только с тем, что игра не окажется на торрентах и в нее не получится играть бесплатно. Геймеры возмущены низкой производительностью, которой часто грешат такие технологии, в особенности Denuvo. Разработчик DRM-защиты Морис Хойманн (Морис Хьюман) на примере Hogwarts Legacy решил проанализировать в деталях работу Denuvo в игре и узнать, действительно ли защита влияет на производительность.
Как сообщил Хойманн, он потратил на исследование антипиратской защиты в Hogwarts Legacy более пяти месяцев. За это время ему удалось разгадать полный алгоритм технологии Denuvo и изучить, как это отражается на железе конечного пользователя.
Исходя из результатов работы эксперта, Denuvo создает так называемый отпечаток аппаратных и программных особенностей компьютера, а также генерирует билет Steam. Он как раз и выступает гарантом лицензионной копии игры.
Отпечаток и билет отправляются на серверы Denuvo. Оттуда билет отправляется в Steam, чтобы служить пропуском. Сервис убеждается, что пользователь владеет игрой, и дальше генерируется специальный токен. Только с его помощью можно запустить Hogwarts Legacy на ПК, который соответствует отправленным ранее параметрам. Без токена запустить игру просто не получится, защита Denuvo регулярно проверяет ПК на предмет изменений в его параметрах. Если токен и отпечатки не совпадают, пользователь увидит сообщение об ошибке.
По словам Хойманна, ему удалось отыскать все 2000 элементов, которые используются для создания вышеупомянутого "отпечатка" ПК. Это позволило ему сгенерировать токен, обойдя защиту Denuvo и запустить Hogwarts Legacy на другом устройстве. Фактически, он описал метод взлома Denuvo, который может повторить каждый. Главная сложность заключается только в подборе необходимых элементов и генерации токена. Процесс крайне сложно автоматизировать, поэтому игры взламывают так редко.
Что касается влияния Denuvo на производительность, то в случае с Hogwarts Legacy оно незначительное. По словам разработчиков, Denuvo в определенные моменты вмешивается в исполняемый процесс игры, что создает дополнительную нагрузку. Однако по мнению Хойманна, она слишком низкая, чтобы это реально отразилось на FPS или общей стабильности. Кроме того, такие случаи происходят нечасто и в целом касаются каких-то важных событий, например, загрузки между сменой экранов и переключением режимов. Конечный пользователь физически не может обнаружить эти вмешательства.
Разработчик DRM защищает DRM говоря, что ну она, конечно, влияет на производительность, но не так сильно и вообще пользователь не может заметить этого... А потом видосики появляются с сравнением где прибавляется от пары до десятка фпс, да и загрузки становятся быстрее.
Защищает чем? Правдой?) Ну хоть тут не позорьтесь и признайте факт, что всё же в одной игре Denuvo не повлияла и стоит больше ругать разрабов за плохую оптимизацию.
если чё вот эта статья была на 1 апреля.
Уже третье число, если чё. И если ЧЁ, видосу 2 месяца уже)
Защита по факту вообще не спасает положение плохой игры. Это уже не раз было доказано. Если игра годная, то она будет иметь успех. Если шлак, как тот же Forspoken или Suicide squad, то там хоть сто защит поставь - игра все равно будет провалом. Ушлые разрабы такого софта напели издателям басен, а те развесив уши, кинулись ставить ее везде
Может и не басни, там не полные же дауны сидят. Данная защита годами используется уже и статистики навалом а значит польза какая-то есть, раз ежемесячно готовы платить за защиту.
В том то и суть, издатели зачастую оторваны от реальной индустрии. На примере той же Хогвартс и WB. Что они сказали после провала отряда самоубийц, правильно нужно делать ещё больше таких игр, а Хогвартс, ну там чисто повезло. Хотя признаться честно как игра она действительно самая средняя, но на таких "фанфиках" можно было выезжать ещё долго, а если постараться их делать всё лучше и лучше, прав то у них на разные вселенные хватает
Уже есть статистика из Британии по поводу денува что она не как не влияет на продажи игр.
Ага,расскажите эти сказки по поводу производительности The Callisto Protokol,которая без защиты стала работать в два раза лучше.
Не стала. Ровно такой же фпс и фризы остались
Не знаю, у меня фризы пропали не все конечно но стало намного постабильнее да и fps почти на десятку поднялся ( настройки графики-максимум и RTX вкл.)
Где ты там фризы увидел, и на каком железе играешь, я играл после снятия денува и игра вообще не фризила на самых высокий, хотя комп у меня не мощный 3060ти 10105f , ссд, 16рам, а проходил я её ещё давно с защитой на 1660 там были фризы но не критичные средний настройки фулл хд.
Разработчик DRM защищает другую DRM защиту ))))
Ну как обычно "Защита не виновата" а потом в играх, откуда её вырезали, резко прирост в десяток-другой фепесов)
всем жизнь сломали твари, создавшие дерьмуво
Разработчики DRM это худшие люди на планете, хуже ЛГБТ. Лучше бы свои навыки кибербезопасности они применили к антитеррористическим мероприятиям, а не к играм.
денуво опухоль всей индустрии
Во лепит,а?
Ага, ток порой кроме одной защиты впихивают и вторую, привет Capcom
"Исходя из результатов работы эксперта, Denuvo создает так называемый отпечаток аппаратных и программных особенностей компьютера, а также генерирует билет Steam. Он как раз и выступает гарантом лицензионной копии игры.
Отпечаток и билет отправляются на серверы Denuvo. Оттуда билет отправляется в Steam, чтобы служить пропуском. Сервис убеждается, что пользователь владеет игрой, и дальше генерируется специальный токен."-я всегда говорил, что стим-гdвно...
Хватит других тестов где ясно показано что защита влияет на производительность игры.
там не разработчик дрм а (лошок) взломщик кто ломал black ops 3 - и это было с 1 апреля если чё- просто на пг опять на 3 день инфа появляется.
Только пиратам не говорите, а то у них жопа отвалится
Сидят небось на фуфыксе, где каждый фпс на счету.
На норм компе, что есть денуво, что нет - все равно
на рытыксе сижу, жопа ровная.