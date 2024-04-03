Разработчик DRM оценил влияние антипиратской защиты Denuvo в Hogwarts Legacy

Любые антипиратские методы защиты игр у современных игроков на ПК вызывают крайне негативную реакцию. Их недовольство связано не только с тем, что игра не окажется на торрентах и в нее не получится играть бесплатно. Геймеры возмущены низкой производительностью, которой часто грешат такие технологии, в особенности Denuvo. Разработчик DRM-защиты Морис Хойманн (Морис Хьюман) на примере Hogwarts Legacy решил проанализировать в деталях работу Denuvo в игре и узнать, действительно ли защита влияет на производительность.

Как сообщил Хойманн, он потратил на исследование антипиратской защиты в Hogwarts Legacy более пяти месяцев. За это время ему удалось разгадать полный алгоритм технологии Denuvo и изучить, как это отражается на железе конечного пользователя.

Исходя из результатов работы эксперта, Denuvo создает так называемый отпечаток аппаратных и программных особенностей компьютера, а также генерирует билет Steam. Он как раз и выступает гарантом лицензионной копии игры.

Отпечаток и билет отправляются на серверы Denuvo. Оттуда билет отправляется в Steam, чтобы служить пропуском. Сервис убеждается, что пользователь владеет игрой, и дальше генерируется специальный токен. Только с его помощью можно запустить Hogwarts Legacy на ПК, который соответствует отправленным ранее параметрам. Без токена запустить игру просто не получится, защита Denuvo регулярно проверяет ПК на предмет изменений в его параметрах. Если токен и отпечатки не совпадают, пользователь увидит сообщение об ошибке.

По словам Хойманна, ему удалось отыскать все 2000 элементов, которые используются для создания вышеупомянутого "отпечатка" ПК. Это позволило ему сгенерировать токен, обойдя защиту Denuvo и запустить Hogwarts Legacy на другом устройстве. Фактически, он описал метод взлома Denuvo, который может повторить каждый. Главная сложность заключается только в подборе необходимых элементов и генерации токена. Процесс крайне сложно автоматизировать, поэтому игры взламывают так редко.

Что касается влияния Denuvo на производительность, то в случае с Hogwarts Legacy оно незначительное. По словам разработчиков, Denuvo в определенные моменты вмешивается в исполняемый процесс игры, что создает дополнительную нагрузку. Однако по мнению Хойманна, она слишком низкая, чтобы это реально отразилось на FPS или общей стабильности. Кроме того, такие случаи происходят нечасто и в целом касаются каких-то важных событий, например, загрузки между сменой экранов и переключением режимов. Конечный пользователь физически не может обнаружить эти вмешательства.