Релиз Hogwarts Legacy: Director's Cut может состояться уже в 2025 году, считает Джейсон Шрайер

Warner Bros. Games может выпустить Hogwarts Legacy: Director's Cut в 2025 году, как способ поддержать интерес к оригинальной игре. Информация появилась после внутренних изменений в компании, включая отмену игры Wonder Woman и закрытие Monolith Productions, и возобновления фокуса на франшизах DC и Game of Thrones.
Как сообщил Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg, в интервью Kinda Funny Games, Avalanche Software уже работает над Hogwarts Legacy 2, но планирует выпустить расширенную версию первой игры. Журналист подчеркнул, что таким образом они намерены закрепить коммерческий успех франшизы.
Director's Cut будет включать в себя дополнительный контент, но никаких подробностей касательно того, что именно будет представлено нет. Не имея никаких конкретных деталей, мы можем лишь ждать официального подтверждения.
Если игра будет соответствовать другим режиссерским версиям, в ней могут появиться новые миссии, технические улучшения и дополнительный контент. Warner Bros. пока не комментирует возможную дату релиза и платформы, на которых она выйдет.
Director's Cut может состояться но не бесплатно тогда пошли на хрен. С другой стороны бесконечно долгой компиляцией шейдеры во время каждой новой загрузки экрана. Зная что это WB делает они найдут чтобы добавить не за бесплатно
По стопам death stranding :)
"Режиссёрская версия" компьютерной игры? Опять? Этот термин подразумевает что режиссёру не удалось воплотить все свои задумки в итоговой картине для кинотеатров, из за требований продюсеров и студии по продолжительности ленты и ценности тех или иных её эпизодов - потому и существует версия режиссёра, того что задумал автор, не ограниченная временем и полноценная без вырезанных сцен и реплик.
Игры - не кино(за исключением "кинца" с ходьбой и "X" чтобы выиграть). Их "режиссёрские версии" - самые худшие варианты игры, так называемые бета-версии - содержащие множество недоработок и неудачных идей. Сегодня даже релизная версия это худшая версия вышедшей игры, не оптимизированная и полная багов. Играм полезнее будет иметь не "режиссёрские версии", а "геймерские версии" - игры дополненные с учётом мнения игроков.
Если это "Director's Cut" написано не от балды, то можно попробовать погадать, что из отменённых идей будет в этой версии. Квиддич? Живые NPC? Интересный геймплей?:)
Может наконец-то пофиксят Хогсмид. В котором на 5090 фпс до 40 кадров проваливается.
Наоборот порежут оптимизацию
Это бракованная 5090 виновата у меня на 4070 все ок
Единственный фикс который сможет сработать в данном случае, разделение: локаций, отсечение плоскостей, использование декораций вместо 3 д объектов. Станут ли с этим заморачиватся х3, но скорей всего нет; поскольку просадки в густонаселённых районах давно стало фишкой последних вышедших игр, и потому все опять возложа на генератор кадров.
На 4070 в 4к с полной трассировкой на ультра?)