Релиз Hogwarts Legacy: Director's Cut может состояться уже в 2025 году, считает Джейсон Шрайер

Warner Bros. Games может выпустить Hogwarts Legacy: Director's Cut в 2025 году, как способ поддержать интерес к оригинальной игре. Информация появилась после внутренних изменений в компании, включая отмену игры Wonder Woman и закрытие Monolith Productions, и возобновления фокуса на франшизах DC и Game of Thrones.

Как сообщил Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg, в интервью Kinda Funny Games, Avalanche Software уже работает над Hogwarts Legacy 2, но планирует выпустить расширенную версию первой игры. Журналист подчеркнул, что таким образом они намерены закрепить коммерческий успех франшизы.

Director's Cut будет включать в себя дополнительный контент, но никаких подробностей касательно того, что именно будет представлено нет. Не имея никаких конкретных деталей, мы можем лишь ждать официального подтверждения.

Если игра будет соответствовать другим режиссерским версиям, в ней могут появиться новые миссии, технические улучшения и дополнительный контент. Warner Bros. пока не комментирует возможную дату релиза и платформы, на которых она выйдет.