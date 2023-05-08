Релиз Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One вернул игру на первое место британского розничного чарта ©

Hogwarts Legacy наконец-то появилась на PS4 и Xbox One в прошлую пятницу. Игра Avalanche показала впечатляющую продажи в 15 миллионов копий по всему миру на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Сколько она сможет сделать на старых поколениях консолей??

На данный момент, по понятным причинам, у нас нет глобальных цифр, но у нас есть первый частичный ответ. В Великобритании, одном из крупнейших рынков Европы и полезном примере для понимания результатов продаж видеоигры, Hogwarts Legacy занимает первое место в чарте физических игр. Продажи, однако, только "нормальные".

Информация поступила от Кристофера Дринга, главы GamesIndutry.biz. Через Twitter Дринг указал, что версии Hogwarts Legacy для Xbox One и PS4 позволили игре стать первой (правда, часть продаж приходится на консоли текущего поколения, но это будет небольшой процент).

Дринг объясняет, что Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One смогла привлечь больше покупателей, чем Dead Island 2, но не обошла Resident Evil 4. Таким образом, это не невероятные результаты, но, учитывая, что версии для текущего поколения продавались очень хорошо, это вполне объяснимо. Помните также, что мы говорим только о физических данных, поэтому вполне возможно, что в цифровой версии игра зафиксировала более значительные цифры.

Продажи Star Wars Jedi: Survivor в рознице снизились на треть по сравнению с результатами ее предшественницы Star Wars Jedi: Fallen Order в 2019 году. Но на самом деле продажи в цифровом формате (который появился в конце недели) выросли на 30% по сравнению с Fallen Order.

Другой недавний релиз, Minecraft Legends (запущенный три недели назад), держится в первой десятке на 10 месте после падения продаж на 2% за неделю.

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