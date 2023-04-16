Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 426 оценок

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили прогнозы издательства Warner Bros на 256 процентов

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butcher69
Новости

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили прогнозы Warner Bros на 256 процентов, говорится в резюме на LinkedIn старшего бренд-менеджера и менеджера по маркетингу Ариена Дарби.

По словам Дарби, 12 миллионов копий Hogwarts Legacy, проданных за две недели, более чем в два с половиной раза превышают прогнозы издателя, что позволило получить доход в размере более 850 миллионов долларов и 1,8 миллиарда потенциальных просмотров.

И это еще не все: во время своего дебюта Hogwarts Legacyтакже установило рекорд на Twitch, собрав 1,3 миллиона зрителей - беспрецедентные показатели для однопользовательской игры на специализированной игровой платформе потокового вещания.

Действительно, маркетинг Hogwarts Legacy сработал очень хорошо, используя необычайную популярность Волшебного мира, чтобы эффективно связать атмосферу игры с атмосферой саги о Гарри Поттере, представленной в видеоигре беспрецедентно богато и убедительно.

Этот подход также был отмечен оценками критиков, которые дали "Наследию Хогвартса" однозначно положительные оценки в различных международных изданиях, за редчайшими исключениями.

Интересно также отметить, что выпуск амбициозной игры, подписанной Avalanche Software, еще далек от завершения: 5 мая игра выйдет на PS4 и Xbox One, а 25 июля - на Nintendo Switch, что позволит охватить еще более широкую аудиторию.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
KnDiman

Ждём анонса второй части.

4
Jeliya Jam

Круглая цифра)

1
Bamburrr

Внезапно, если делать продукт качественным, его покупают и просят добавки. А не Готхэм Кнайтс.

0
AlexFullBeast
Внезапно, если делать продукт качественным, его покупают и просят добавки. А не Готхэм Кнайтс.

ВНЕЗАПНО

продажи Gotham Knights и Back 4 Blood оправдали ожидания Warner Bros

3
Liaschim AlexFullBeast

Мы думаем что эта херня не продастся.
Не продаётся.

ОЖИДАЕМО.

0
muxamor2011

Но DLC все равно не будут)

0
ValSpain

DLC это как четвертое колесо машины, либо же пятое, то есть нет смысла, полноценную игру делаешь и всё

-1
muxamor2011 ValSpain
DLC это как четвертое колесо машины, либо же пятое, то есть нет смысла

ясно понятно.

1
Kerrot

Ну тогда печально, ждем еще больше толератной дрочильни. Кстати непонятно чем вообще всякие шизойды возмущались - эта игра просто апогей толератного высера.

-2
-zotik-

Чет прощел игру и незаметил

1
Авраам Линкольн

Да не, здесь ещё норм. Апогей толератного высера - это Негропанк 2077! Вот где самая мерзость - ниггеры, косоглазые азиаты, фемки, мужебабы, гомогеи, лесбогеи, трансы и прочие гендерфлюиды. Если не играл, то даже не начинай, блевать будешь долго.

-1
Антон Патриарх Логвинов Авраам Линкольн
Вот где самая мерзость - ниггеры, косоглазые азиаты

Не нацизм!

p.s. но модеры, естественно, удалят только мой ком.

0
Авраам Линкольн Антон Патриарх Логвинов
Не нацизм!

Чувак, где же ты был со своим: Не нацизм!, когда новую Русалочку хейтили?

0
chaospaladin

А писали что Денуво не влияет на продажи, оказывается влияет. Вывод: денуво нужна в каждой игре

-2