Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили прогнозы издательства Warner Bros на 256 процентов

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили прогнозы Warner Bros на 256 процентов, говорится в резюме на LinkedIn старшего бренд-менеджера и менеджера по маркетингу Ариена Дарби.
По словам Дарби, 12 миллионов копий Hogwarts Legacy, проданных за две недели, более чем в два с половиной раза превышают прогнозы издателя, что позволило получить доход в размере более 850 миллионов долларов и 1,8 миллиарда потенциальных просмотров.
И это еще не все: во время своего дебюта Hogwarts Legacyтакже установило рекорд на Twitch, собрав 1,3 миллиона зрителей - беспрецедентные показатели для однопользовательской игры на специализированной игровой платформе потокового вещания.
Действительно, маркетинг Hogwarts Legacy сработал очень хорошо, используя необычайную популярность Волшебного мира, чтобы эффективно связать атмосферу игры с атмосферой саги о Гарри Поттере, представленной в видеоигре беспрецедентно богато и убедительно.
Этот подход также был отмечен оценками критиков, которые дали "Наследию Хогвартса" однозначно положительные оценки в различных международных изданиях, за редчайшими исключениями.
Интересно также отметить, что выпуск амбициозной игры, подписанной Avalanche Software, еще далек от завершения: 5 мая игра выйдет на PS4 и Xbox One, а 25 июля - на Nintendo Switch, что позволит охватить еще более широкую аудиторию.
Ждём анонса второй части.
Круглая цифра)
Внезапно, если делать продукт качественным, его покупают и просят добавки. А не Готхэм Кнайтс.
ВНЕЗАПНО
продажи Gotham Knights и Back 4 Blood оправдали ожидания Warner Bros
Мы думаем что эта херня не продастся.
Не продаётся.
ОЖИДАЕМО.
Но DLC все равно не будут)
DLC это как четвертое колесо машины, либо же пятое, то есть нет смысла, полноценную игру делаешь и всё
ясно понятно.
Ну тогда печально, ждем еще больше толератной дрочильни. Кстати непонятно чем вообще всякие шизойды возмущались - эта игра просто апогей толератного высера.
Чет прощел игру и незаметил
Да не, здесь ещё норм. Апогей толератного высера - это Негропанк 2077! Вот где самая мерзость - ниггеры, косоглазые азиаты, фемки, мужебабы, гомогеи, лесбогеи, трансы и прочие гендерфлюиды. Если не играл, то даже не начинай, блевать будешь долго.
Не нацизм!
p.s. но модеры, естественно, удалят только мой ком.
Чувак, где же ты был со своим: Не нацизм!, когда новую Русалочку хейтили?
А писали что Денуво не влияет на продажи, оказывается влияет. Вывод: денуво нужна в каждой игре