Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили прогнозы издательства Warner Bros на 256 процентов ©

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили прогнозы Warner Bros на 256 процентов, говорится в резюме на LinkedIn старшего бренд-менеджера и менеджера по маркетингу Ариена Дарби.

По словам Дарби, 12 миллионов копий Hogwarts Legacy, проданных за две недели, более чем в два с половиной раза превышают прогнозы издателя, что позволило получить доход в размере более 850 миллионов долларов и 1,8 миллиарда потенциальных просмотров.

И это еще не все: во время своего дебюта Hogwarts Legacyтакже установило рекорд на Twitch, собрав 1,3 миллиона зрителей - беспрецедентные показатели для однопользовательской игры на специализированной игровой платформе потокового вещания.

Действительно, маркетинг Hogwarts Legacy сработал очень хорошо, используя необычайную популярность Волшебного мира, чтобы эффективно связать атмосферу игры с атмосферой саги о Гарри Поттере, представленной в видеоигре беспрецедентно богато и убедительно.

Этот подход также был отмечен оценками критиков, которые дали "Наследию Хогвартса" однозначно положительные оценки в различных международных изданиях, за редчайшими исключениями.

Интересно также отметить, что выпуск амбициозной игры, подписанной Avalanche Software, еще далек от завершения: 5 мая игра выйдет на PS4 и Xbox One, а 25 июля - на Nintendo Switch, что позволит охватить еще более широкую аудиторию.