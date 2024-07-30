Сиквел Hogwarts Legacy? Avalanche ищет старшего продюсера "для создания RPG с открытым миром, экшеном и магией"

О том, что сиквел Hogwarts Legacy находится в разроботке, заговорили сразу после публикации Avalanche Software первых данных об успехе оригинала, но ни студия, ни Warner Bros. Games официально не подтверждали его существование. Быть может, именно сегодня мы получим очередное тому подтверждение.

Толчком для этого стало появившееся предложение о работе от самой студии. Компания Avalanche ищет старшего продюсера для своей грядущей неанонсированной игры, а среди требований к кандидату - опыт работы с жанром RPG с открытым миром, боевой системой, связанной с экшеном, и использованием магии.

Кроме того, в описании вакансии говорится: «присоединиться к команде, создавшей „Наследие Хогвартса“ для новой экшен-РПГ с открытым миром». Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, к чему это приведет.

Будем надеяться, что те небольшие сомнения, что остались в головах неосведомленных «маглов», вскоре развеются, и мы узнаем больше о Hogwarts Legacy 2.