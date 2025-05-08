Слух: Hogwarts Legacy получит физическое издание для Switch 2... но это будет "картридж-ключ"

Инсайдер billbil-kun сообщил новую информацию о версии Hogwarts Legacy для консоли Nintendo Switch 2. По его словам, ролевая игра от Avalanche Software все-таки выйдет на физическом носителе, но с нюансом - физическая версия будет представлять собой «картридж-ключ» (Game-Key Card). То есть на картридже будет лишь лицензия на скачивание полной версии игры.

Инсайдер сообщил об этом в посте на портале X, в котором он также показал дизайн коробки с игрой. Размер игры на консоли Nintendo составит ровно 24 ГБ.

На данный момент неизвестно, когда именно Hogwarts Legacy станет доступна на Nintendo Switch 2, но можно предположить, что это случится одновременно с выходом новой консоли.