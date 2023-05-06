Создатели Hogwarts Legacy готовят что-то с участием исполнителя роли Драко Малфоя ©

Компания Warner Bros Games подтвердила, что актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Гарри Поттер", будет как-то связан с Hogwarts Legacy, а более четкое представление о том, что это будет за связь, должно появиться в ближайший вторник.

Фелтон появился в коротком тизерном видео, связанном с игрой. Поговаривают, что 9 мая что-то будет, хотя неясно, что именно. Присоединится ли Фелтон к актерскому составу игры в каком-то обновлении?

Официальный аккаунт "Наследия Хогвартса" подтвердил участие актера:

Итак, это правда, Том Фелтон приехал в Хогвартс. Подключайтесь 9 мая.

Как уже упоминалось выше, пока неясно, что будет делать Фелтон в Hogwarts Legacy". Ходят разговоры о видеоролике на YouTube или живой трансляции, но официальных заявлений на этот счет нет. Драко Малфой вряд ли будет добавлен в игру, поскольку этот персонаж жил много лет спустя после описываемых событий. Возможно, кто-то из его предков... кто знает?

Тизер сам по себе мало что раскрывает. Фелтон приветствует Себастьяна, одного из персонажей Hogwarts Legacy, но не представляется и не объясняет своего присутствия.