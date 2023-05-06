Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 604 оценки

Создатели Hogwarts Legacy готовят что-то с участием исполнителя роли Драко Малфоя

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butcher69
Новости

Компания Warner Bros Games подтвердила, что актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Гарри Поттер", будет как-то связан с Hogwarts Legacy, а более четкое представление о том, что это будет за связь, должно появиться в ближайший вторник.

Фелтон появился в коротком тизерном видео, связанном с игрой. Поговаривают, что 9 мая что-то будет, хотя неясно, что именно. Присоединится ли Фелтон к актерскому составу игры в каком-то обновлении?

Официальный аккаунт "Наследия Хогвартса" подтвердил участие актера:

Итак, это правда, Том Фелтон приехал в Хогвартс. Подключайтесь 9 мая.

Как уже упоминалось выше, пока неясно, что будет делать Фелтон в Hogwarts Legacy". Ходят разговоры о видеоролике на YouTube или живой трансляции, но официальных заявлений на этот счет нет. Драко Малфой вряд ли будет добавлен в игру, поскольку этот персонаж жил много лет спустя после описываемых событий. Возможно, кто-то из его предков... кто знает?

Тизер сам по себе мало что раскрывает. Фелтон приветствует Себастьяна, одного из персонажей Hogwarts Legacy, но не представляется и не объясняет своего присутствия.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Strannik110

Либо рекламировать будет, либо все-таки будет озвучивать какого-то другого...Малфоя.

6
Executor666

Сделали игру совершенно в другом временном отрезке, но все равно пытаются примазаться в Поттеровскому фансервису. -_-

0
DeFaLT_TB

Хотелось бы более линейной игры, в духе God of War во вселенной самого Поттера. Открытый мир по началу интересен, далее уже наскучивает.

0
erkins007

два последних бога тоже с псевдооткрытым миром.

0
Tim86tim

британский борька моисеев

0