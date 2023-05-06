Создатели Hogwarts Legacy готовят что-то с участием исполнителя роли Драко Малфоя

Компания Warner Bros Games подтвердила, что актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Гарри Поттер", будет как-то связан с Hogwarts Legacy, а более четкое представление о том, что это будет за связь, должно появиться в ближайший вторник.
Фелтон появился в коротком тизерном видео, связанном с игрой. Поговаривают, что 9 мая что-то будет, хотя неясно, что именно. Присоединится ли Фелтон к актерскому составу игры в каком-то обновлении?
Официальный аккаунт "Наследия Хогвартса" подтвердил участие актера:
Итак, это правда, Том Фелтон приехал в Хогвартс. Подключайтесь 9 мая.
Как уже упоминалось выше, пока неясно, что будет делать Фелтон в Hogwarts Legacy". Ходят разговоры о видеоролике на YouTube или живой трансляции, но официальных заявлений на этот счет нет. Драко Малфой вряд ли будет добавлен в игру, поскольку этот персонаж жил много лет спустя после описываемых событий. Возможно, кто-то из его предков... кто знает?
Тизер сам по себе мало что раскрывает. Фелтон приветствует Себастьяна, одного из персонажей Hogwarts Legacy, но не представляется и не объясняет своего присутствия.
Либо рекламировать будет, либо все-таки будет озвучивать какого-то другого...Малфоя.
Сделали игру совершенно в другом временном отрезке, но все равно пытаются примазаться в Поттеровскому фансервису. -_-
Хотелось бы более линейной игры, в духе God of War во вселенной самого Поттера. Открытый мир по началу интересен, далее уже наскучивает.
два последних бога тоже с псевдооткрытым миром.
британский борька моисеев