Создатели Hogwarts Legacy попросили награду "Любимое дитя" - в ответ на это PC-игроки предложили им "Медаль клоуна"

Недавно в Steam начался сезон номинаций на различные премии. Создатели Hogwarts Legacy, студия Avalanche Software, обратилась к PC-игрокам с просьбой проголосовать за игру в категории "Любимое дитя". Согласно описанию в Steam, данная номинация предназначается для игр, создатели которых поддерживают игру обновлениями и контентом, добавляя в нее что-то новое и заботясь о ней "как о своем ребенке".

Игроков возмутила просьба разработчиков: с момента релиза игры студия выпустила для Hogwarts Legacy не так уж и много обновлений, и лишь в одном из них добавили новый контент для игры, больше чем через год после выхода игры. При этом он был изначально вырезан из игры из-за договора с Sony, в ходе которого игроки для Playstation получили эксклюзивное побочное задание.

Кроме того, игроки просили добавил в игру квиддич и различные активности, однако квиддич в итоге Warner Bros. решила продавать в виде отдельной игры, а все существенные доработки, по всей видимости, игроки увидят уже лишь в сиквеле. Так же игроки просили удалить из игры Denuvo, но и эта просьба до сих пор не была выполнена.

Игроки считают настоящей наглостью со стороны разработчиков просить проголосовать за Hogwarts Legacy в данной номинации, учитывая всё вышесказанное. Вместо "Любимого дитя" игроки предложили разработчикам "Медаль клоуна":

Мы просили у вас Квиддич бесплатно - пусть теперь ваши защитники номинируют вас.

НЕА! Ни одного достойного обновления с момента выхода игры. Вы ребята не получите ни одной номинации в этом году.

Меня полностью устраивает игра и то как она завершилась, но сидеть здесь и выпрашивать награду, которую вы не заслуживаете — это оскорбительно.

Без шансов. Вы всё еще даже не убрали Denuvo, а обновления после релиза были, мягко говоря, небольшими.

Ха-ха это видимо шутка?

Вы выпустили одно значимое обновление, в котором дали нам бывший эксклюзивный контент, который вырезали из игры ради денег от Sony, и просите за это награду? Могу предложить вам "медаль клоуна" — это единственное, что вы заслуживаете в этом году!

Судя по настроению пользователей - Warner Bros, Avalanche Software и Hogwarts Legacy ничего не светит от PC-игроков в этом году.