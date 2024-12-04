Создатели Hogwarts Legacy попросили награду "Любимое дитя" - в ответ на это PC-игроки предложили им "Медаль клоуна"

Недавно в Steam начался сезон номинаций на различные премии. Создатели Hogwarts Legacy, студия Avalanche Software, обратилась к PC-игрокам с просьбой проголосовать за игру в категории "Любимое дитя". Согласно описанию в Steam, данная номинация предназначается для игр, создатели которых поддерживают игру обновлениями и контентом, добавляя в нее что-то новое и заботясь о ней "как о своем ребенке".
Игроков возмутила просьба разработчиков: с момента релиза игры студия выпустила для Hogwarts Legacy не так уж и много обновлений, и лишь в одном из них добавили новый контент для игры, больше чем через год после выхода игры. При этом он был изначально вырезан из игры из-за договора с Sony, в ходе которого игроки для Playstation получили эксклюзивное побочное задание.
Кроме того, игроки просили добавил в игру квиддич и различные активности, однако квиддич в итоге Warner Bros. решила продавать в виде отдельной игры, а все существенные доработки, по всей видимости, игроки увидят уже лишь в сиквеле. Так же игроки просили удалить из игры Denuvo, но и эта просьба до сих пор не была выполнена.
Игроки считают настоящей наглостью со стороны разработчиков просить проголосовать за Hogwarts Legacy в данной номинации, учитывая всё вышесказанное. Вместо "Любимого дитя" игроки предложили разработчикам "Медаль клоуна":
Мы просили у вас Квиддич бесплатно - пусть теперь ваши защитники номинируют вас.
НЕА! Ни одного достойного обновления с момента выхода игры. Вы ребята не получите ни одной номинации в этом году.
Меня полностью устраивает игра и то как она завершилась, но сидеть здесь и выпрашивать награду, которую вы не заслуживаете — это оскорбительно.
Без шансов. Вы всё еще даже не убрали Denuvo, а обновления после релиза были, мягко говоря, небольшими.
Ха-ха это видимо шутка?
Вы выпустили одно значимое обновление, в котором дали нам бывший эксклюзивный контент, который вырезали из игры ради денег от Sony, и просите за это награду? Могу предложить вам "медаль клоуна" — это единственное, что вы заслуживаете в этом году!
Судя по настроению пользователей - Warner Bros, Avalanche Software и Hogwarts Legacy ничего не светит от PC-игроков в этом году.
Я проголосовал за No Man's Sky.
NMS/BG3, но уж точно не эти клоуны)
NMS это клоунята, им еще те же 8лет "шпаги" глотать у зрителей. далеко до могучих красноносых ушлепков индустрии цирка, которые протеряли все стоящие IP, заснув на ковеере, добавили голубую луну с трубачем в дуэте, и строчильню на губко-бобов с хилтой длинной в экран.
Словно Дурсли выволокли Гарри из чулана и просят награду "Опекуны года". Ну и ну...
No mans sky однозначно ,никто и рядом не стоял
А то что игра - гомно, никого не смущает вообще?
Г0мно, не г0мно- какая разница? Онлайн в стиме 20 миллионов, означает- схавали.
Ну, справедливо.
Мне Хогвардс вообще не зашел:( Как любитель Гарри Поттера- я ожидал намного большего.
Мне просто игра не понравилась, атмосфера Хогвартса шикарна, но всё остальное какое-то тупенькое и убогое.
Мне толтко сюжет не понравился, а все остальное сделано класно
Ну а гск попросили, давайте по ней новости тоже делать. Иногда мне кажется новости высасывают из пальца