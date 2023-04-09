Спустя два месяца игроки Hogwarts Legacy делятся своим большим разочарованием в игре

Спустя два месяца после выхода Hogwarts Legacy игроки делятся своим большим разочарованием от игры Avalanche Software. Несмотря на то, что Hogwarts Legacy была выпущена под одобрительные отзывы критиков, у многих игроков есть небольшие претензии к ней.
Тема была создана lapinobel на Reddit, и в ней критикуются подземелья Hogwarts Legacy как единственное главное слабое место игры. Особой критике подвергается их внешний вид, который описывается как "в 99% одинаковые", и сравнивается с масштабами подземелий Skyrim. В целом в этой теме выражается общее согласие, а другие добавляют, что большая часть сокровищ из этих подземелий зачастую слишком низкоуровневая, чтобы быть полезной игроку.
На данный момент, несмотря на невероятные продажи игры в первые пару месяцев, кажется, что нет никаких планов по расширению Hogwarts Legacy с помощью DLC.
Как по мне скучная игра, слишком много всего однотипного, постепенно надоедает. Слишком много неинтересной болтовни. Как то вот не могу закончить игру, уже решил побочки и все лишнее не проходить дальше, а только сюжет закончить. Но вышла Ласт оф ас и переключился на эту игру, она как то по интереснее.
Игра была сделана для всех! Включая людей, которые никогда и ни во что не играли. Отсюда многие вещи сделали скучными, для лёгкого понимания происходящего, но я не скажу, что они делают скучной всю игру.
Это не для всех, это максимально заезженный стиль большинства опенворлдов, активности и точки вопросов ради активностей и точек вопросов
Скорее, они сделали игру для фанатов вселенной. Вот я не фанат, и по мне она проигрывает старенькой Bully.
Это больше похоже на лень, отсутствие опыта, времени, финансирования на должном уровне или идейная импотенция, или все сразу
Что за гнусные оправдания? Отсутствие отыгрыша персонажа, интересных NPC, реакции мира на твои действия в RPG - это потому что игра "ДЛЯ ВСЕХ" ? Срочно пей свои таблетки.
Да ну, вот прям единственное!? Я в шоке с этих людей, им подсунули фигню, а они двумя ложками уплетают.
Факты в студию. Если ты ожидал от игры вторую Elden Ring, то можешь и не начинать.
Квесты, задачи и диалоги как для умственно отсталых тебя не смущают?
так реально странная игра. вроде про обучение, но никакой школьной жизни нет. имитация жизни хромает. реакций нпс на поступки игрока нет. навертели кучу шмота и косметики, а всем по фигу, что ученик не по форме одет.
даже в скайриме такие нюансы работали.
Красивое г@вно...
Вроде про школу игра, я ожидал подобие Булли, но школа тут просто как локация. Картонные персонажи, дурацкие диалоги. Все какого то черта дико френдли, никаких конфликтов по поводу происхождения, факультета и прочего, хотя казалось бы 19 век, там еще жестче должно быть. Найс лицевые анимации для 23 года, найс никакущий абсолютно основной сюжет, доп квесты принеси подай, никакого влияния поступков гг на отношение к нему. Минусы можено перечислять бесконечно. А плюсов там 2 - Хогвартс, и Хогсмид.
С подземельями вообще какая то непонятнка, все подземелья в игре это 2 коридора и комната с сундуком, абсолютно бессмысленная вещь, словно добавили подземелья ради подземелий
Прямо как дябло 2
ну лут и правда в игре нулевой, уровня скайрима. Что меня лично вырубило - это внешка персов, я взял одну из стандартных для ГГ и он вышел близнецом того бешеного слизеринца, отстой
лол играли играли и до них дошло, игра по факту аркада с пазлом, элемент рпг привинчен для галочки, есть даже подозрение что его добавили в последний момент чтобы больше адитории привлечь. причем аркада крайне скучная, примитивная для детишек лет 13-15 , хотя вв наше время дети уже в куда более продввинутые игры играют
назови игры не для детишек, а то я в 40 чет запутался. То игры для детей - то теперь нет, уй проссышь.
п.с игры это в первую очередь отдых и хобби. А уж как ты проводишь свое время - только твое лично дело, хоть крестиком вышивай.
Игра в первой очереди для фанатов,и так чисто побегать посмотреть Картинки *в Хогвартсе и весь Мир*
Сюжет и побочки ниочом как и остальной мир Мертв.
Веручай комната тож Топ и Петов изучить словил их и у себя поместил.
Графика пойдет Когда Весна наступает Топ.
ну не скажи, в том же скайриме он мертвее, а тут кентавры месятся с пауками и браконьерами
В игре хорош только сам Хогвартс, интересно полазить по знакомым локациям, посмотреть интерьеры, не более того, сюжет никакой.
сюжет как кино) "не хватило воздуха")
Прям как в элден ринге
А разговоров то было
в игре оказалось слишком много скучных разговоров и одинаковых заданий... а такие были надежды что это типа самая лучшая игра по Гарри Поттеру будет
Так и вышло, пока это лучшая игра
Юбикал в сеттинге поттерианы. Обёртка ещё норм, начинка попахивает натуральными удобрениями.
Даже у Юбикалла мир интереснее)) не когда не думал что такое скажу)))
Людям два месяца понадобилось осознать, что их наипали?) Хороши визуал хогвартса и что не тормозит, по всем остальным пунктам провал. Кому еще шмота в сундуки?)
Да она ж скучная по геймплею. Походил, посмотрел, да выключил
Значит не твоё это, вырос давно, мир игры не для тебя.
Ну чисто сюжет мне понравился на второстепенные задания особо желания не было по 100 раз в одно и тоже место бегать
Меня хватило на 5 часов :)
Далее, это однотипные сундуки в которых можно найти только шмот.
Зачем разгадывать загадки и идти дальше по уровню, если в переди тебя ждет только шмот в сундуках :)
Оставил эту игру, мне не зашла, моя оценка 4, и то только потому что красиво.
Потому что не нужно смотреть попсовые прохождения, попсовых ютуберов. Которые во все новики подряд только и играют, не имеющие собственного вкуса и любви к определенному жанру, а лишь попсовито юзают все подряд для неокрепших умов, все подряд хавать без разбора. Уже наверное с 2015 года не вышло ничего достойного, а вот куча хайпа, рекламы, и прочего - прям передоз, который не сравнить ни с одним десятком прежних лет. Столько восторга, танцев перед выходом новинок, что аж блевать тянет, а потом жалуются что их откровенно надули.
раньше люди фапали на геймплей и в какой то мере сюжет, а теперь подавай им коридоры с трассировкой лучей, ну так да, а зачем все это сюжет какой то там, гейплейные возмоэжности. Нам графику подавай, не зря же мы покупали нвидио 9миллиардов гигабайт видеопамяти.
Ворвусь со своим непопулярным мнением - а мне понравилось. Если чисто на чиле с геймпадом играть потягивая колу - ваще найс игруха. Только интриг из Поттерианы не хватило - все ждала подвоха, что кто-то злодиус злеем окажется. И вроде даже намек на это жирный был. Надеюсь ДЛС выпустят или вторую часть, где будут истории посмелее
Странно, как так получается, хвалили игру так, словно это единственный шедевр который вышел за десятилетия, а сейчас начинают критиковать и то осторожно, думаю дальше будет критика будет только нарастать.
Потому что игра с самого начала была ссаниной для зумеров. С тупым высосаным из пальца сюжетом, скучнейшим, дрoчильным геймплеем место которому на мобилках, мерисьшными шаблонными, не запоминающимися персонажами.
Просто она удачно вышла, когда всё соскучились по вселенной Роулинг, плюс хайп на трансгендерах, ну и игра была довольно хорошо отлажена. Что для пекарей скорее исключение чем правило. Вот все и делали хорошую мину при плохой игре. Для меня же ценности этого "произведения" для мира Гарри Поттера - ноль. Где то на уровне пocледних двух тварей.
P. S. Как по мне самыми лучшими играми по ГП как были так и остались лего Гарри Поттер и PS 2 версии второго и третьего Гаррика. Там уже был открытый мир и куча возможностей и фишек, которых в отвратных легосях нет.
всё верно
Очередное подтверждение, что фанатики чего либо обделены хоть каким-то интеллектом.
А еще это подтверждение того, что нельзя оценивать продукт тупо на эмоциях в момент выхода.
Это одиночная игра в которую играли 900тыс человек. Чем бы вы тут не воняли - но эта игра становиться в ряд с элден ринг, кп и че там еще? - даже не помню. среди сингл игр.
Она с ними в одном ряду только по пику онлайна, что не показатель качества самой игры.
А такой онлайн у игры только благодаря изголодавшимся фанатам поттерианы и хорошей рекламной компании, в т.ч. из-за всяких скандалов и прочего.
А по факту игра очень средненькая, и до того же КП2077 ей как раком до Китая.
Ага, а еще в одном ряду с инди игрушкой Sons Of The Forest
Речь про сингл плеер игры. причем тут форест.
Вроде взрослый человек, а по прежнему смотришь на онлайн, количество проданных копий и прочие помойные цифры.
Самое большое разочарование -- детский рейтинг в целом и невозможность отромансить профессору Чесноук в частности.
зачем они два месяца играли в одинаковые подземелья?
Что бы критиковать. Такая у них работа.
Игра в принципе интересная только когда проходишь сюжет, все дополнительные квесты ради галочки. Побеги туда, принеси то и т.б.
Местами диалоги скучноваты. После прохождения сюжета в игре делать нечего, если ты только не ярый фанат. Прошел сюжет, получил кубок на 34 уровне и удалил игру. Враги в дополнительных миссиях тупо одинаковые. Само окружение в игре прекрасное, картинка супер, Хогвартс прекрасен.Все остальное на 6 из 10
Согласен, можно было поднять значимость второстепенных заданий, как в своё время развился Ведьмак. Не просто принеси-подай, коробку подними -поставь, а вот чтоб были ближе к уровню сюжетных, чтоб запоминались!
кал в конфетной обертке
качнулся до 21ур и дропнул,оч быстро приедается,увы.
Вау, спустя время они начали что то понимать)))
Люди вы зажрались. Нормальная игра. Вполне себе не плохо все заделано! А соус дрочеры пусть идут нафиг, играют в сой элдон ринг конченый. Да много повторяющихся действий. Но не ктож не заставляет их делать. Я вот выполнил ровно столько сколько в книге описано. Сюжет нормальный не надо придираться. Это сказка с расчетом на аудиторию 13+. И что вы хотели от неё морализма и серой унылости. Разрабы делали сказку и у них получилось.
Да херь унылая, а современные потребители контента сплошь калоеды, что им заходит такой шлак, касается не только игр тащемта.
очень много испытаний Мерлина, поиск лун, секреты в Хогвартсе, действительно затянуть может) "сможешь ли ты все найти? и разгадать"
Игры на подобную аудиторию мало что из себя представляют, ведь специально для них многое упрощено, т.к работают фантазия и детский восторг, что очень существенно сказывается на экономии средств. Игра для инфантилов или детей, выбирай, что тебе ближе.
Да и невозможно априори зажраться детским низкокачественным продуктом, который рекламировался как нечто совершенное.
Тогда сам факт существования этих действий как в рамках игры, так и в целом - бессмысленен. Возможность отказаться от помойки, растягивающая и без того скучную игру и составляющей большую часть игры - всё ещё не адекватный выбор.
Сказка не вышла. Вышла рутина, в которой не захочется провести свой первый вечер, не говоря уже про десятый или даже сотый. Может быть, это проблема мировоззрений и различия культур, но в любом случае играть в это интереса ни у кого нет.
а разнообразие врагов? заметили что 90% это пауки? неужели нельзя было придумать норм врагов, какие пауки? кринж)
как в это можно играть )
В данной игре не стоит сразу заниматься коллекционирированием, иначе надоест и не останется желания на основной сюжет. Для перфекционистов желающих пройти на 100% это сразу минус. Им будет трудно завершить начатое.
Красивая но скучная игра с наваленной кучкой повестки, из за повестки большинсто диалогов скучны и максимально стерильные и плиторные чтобы не обидеть транс фемок что портит погружение и увлекательность
Мне игра понравилась! Буду её перепроходить когда русская озвучка выйдет)
Сначала было очень скучно, пока не получил метлу, потом стало повеселее, а под конец наиграв ~65 часов игра уже надоела, не знал как допройти до конца, наскучила настолько, что уже и финал был особо не интересен и так было всё ясно с этой игрой.
однотипная, обещанного смены сюжета от твоих действий по сути нет.
реально почти все сундуки толком дают ерунду низкоуровневую, которая годиться только для продажи
3 раза проходил и только на одной дошел до конца основную линию и слетают сейвы и никакими советами не восстанавливаются.
Игра ужасно унылая, однотипная и с убогим сюжетом. Больше 2 часов не осилил это.
Норм игра, прошел и забыл
Разве что подгрузки идут, да ещё какое разочарование (НЕТ) Игра вышла прикольной,пройти можно. Даже если у вас 4гб видюха и 16 оперы)
Меня эта убогая поделка разочаровала еще в первые 2 дня, почти во всех своих аспектах и я ее удалил.
Игра унылая.
Многие хаяли (в чем-то/во многом схожую) Инквизицию, но при всех недостатках, она чуть ли не на голову выше Хогвартса.
До сих пор играю, всё норм, даже игра заставила меня андервольтнуть карту, спасибо
Рескин "Средиземья Теней Войны", которая кстати не меньшая халтура, вон даже тролль оттуда-же
2 месяца в сингл игре? они поехавшие чтоль? сингл игра проходиться сутки 4 макс. Значит игра реально крутая че.
Люблю игры Avalanche. Тот же Just Cause. Вроде ничего примечательного, но геймплей затягивает.
В Hogwarts Legacy сыграю, хотя не фанат Гарри Поттера. Правда, на распродаже.
Классика, спутать Avalanche Software и Avalanche Studios
Они не делали Just Cause, это другая студия совершенно
Ну дык поназовуться почти одинаковыми именинами а потом сиди и разбирай кто из них кто
джаст коус как гта, через 20 минут надоедает страдать фигней, ведь ничего путного там нет
о да, контента много, но он не интересен, нет мотивации там что то делать, не смогли разрабы зацепить