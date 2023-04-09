Спустя два месяца игроки Hogwarts Legacy делятся своим большим разочарованием в игре ©

Спустя два месяца после выхода Hogwarts Legacy игроки делятся своим большим разочарованием от игры Avalanche Software. Несмотря на то, что Hogwarts Legacy была выпущена под одобрительные отзывы критиков, у многих игроков есть небольшие претензии к ней.

Тема была создана lapinobel на Reddit, и в ней критикуются подземелья Hogwarts Legacy как единственное главное слабое место игры. Особой критике подвергается их внешний вид, который описывается как "в 99% одинаковые", и сравнивается с масштабами подземелий Skyrim. В целом в этой теме выражается общее согласие, а другие добавляют, что большая часть сокровищ из этих подземелий зачастую слишком низкоуровневая, чтобы быть полезной игроку.

На данный момент, несмотря на невероятные продажи игры в первые пару месяцев, кажется, что нет никаких планов по расширению Hogwarts Legacy с помощью DLC.