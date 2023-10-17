Студия GamesVoice показала работу над радио в GTA: Vice City и сообщила дату выхода русской озвучки Hogwarts: Legacy

Студия GamesVoice, которая работает над русским озвучиванием Grand Theft Auto: Vice City, показала свежее видео о процессе. В нём демонстрируется работа над радиостанциями.
Также команда занимается созданием русской локализации ремейка Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor и Hogwarts Legacy
Студия сообщила, что озвучка для Grand Theft Auto: Vice City уже "на апексе предпоследнего поворота" и сейчас идёт сведение звука, записываются правки. А вот для любителей Hogwarts: Legacy есть хорошие новости — русское озвучивание выйдет в декабре 2023 года
Жесть, будет повод скачать поиграть, а то как обычно бегать и смотреть в нижнюю чать экрана очень не в кайф... А в Хогвартсе ещё и красивые локации есть, которые жалко пропустить!
Вот заодно и начну прохождение! А то все чёт руки не доходили.
Когда узнал, что будет Grand Theft Auto: Vice City сильно офигел эт титанический труд и очень круто, что они даже моменты с радио обыгрывают в локализации.
круто - вот ради такого радио можно еще раз пройти вайс сити ))
v-rock аааа ккрутяк !!!!!!
пере пройду еще раз(1000000500001)
В детстве не прошел вайс сити, с озвучкой пройду. Это будет куда интереснее чем проходить без озвучки
Ох уж эти кликбейты...
Ну сказать, что озвучка "выйдет в декабре" - это не сообщить дату выхода. То что озвучка будет в конце года было заявлено еще, когда они деньги на нее собрали....Хотелось бы уже конкретную дату узнать.
Декабрь это не дата? Тогда что это? Как по мне, декабрь очень конкретная дата. Твои претензии не выдерживают никакой критики.
разрешения то они спросили?
Ты единственный у кого они должны спросить разрешение, надеемся одобришь…))
репак сначала сделайте, потом озвучку...
специально не прохожу хогварц , буду на русской локализации играть как боженька )
DEAD SPACE когда балаболы?
Ни кто не говорил когда именно она выйдет как я писал тут в одном комменте
раньше озвучку делали Mechanics VoiceOver но потом ушел куратор забрав с собой пару проектов в том числе и гта а ушел он в GamesVoice и по сути пришлось начинать почти с начала
тоже относится и к DS
судя по тому скока лет gta vc озвучка Хогвартса должна выйти в лучшем случае в 2045
чел, что ж ты везде ноешь? Выйди на улицу что ли, подыши, потрогай листву.
ну да для vc еще не вышло ниче а для Хогвертса чрез джва месяца все выйдет xD там ошЫбка и предполагается 2043 год
Или просто GTA не нужна ни кому, а Hogwarts хоть интересно играть!!
Они вродь всегда выпускают в намеченные сроки, не припомню переносов