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Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.4 4 603 оценки

Студия GamesVoice показала работу над радио в GTA: Vice City и сообщила дату выхода русской озвучки Hogwarts: Legacy

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice, которая работает над русским озвучиванием Grand Theft Auto: Vice City, показала свежее видео о процессе. В нём демонстрируется работа над радиостанциями.

Также команда занимается созданием русской локализации ремейка Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor и Hogwarts Legacy

Студия сообщила, что озвучка для Grand Theft Auto: Vice City уже "на апексе предпоследнего поворота" и сейчас идёт сведение звука, записываются правки. А вот для любителей Hogwarts: Legacy есть хорошие новости — русское озвучивание выйдет в декабре 2023 года

18
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
sentura3

Жесть, будет повод скачать поиграть, а то как обычно бегать и смотреть в нижнюю чать экрана очень не в кайф... А в Хогвартсе ещё и красивые локации есть, которые жалко пропустить!

5
Сергей Понащенко

Вот заодно и начну прохождение! А то все чёт руки не доходили.

4
6363

Когда узнал, что будет Grand Theft Auto: Vice City сильно офигел эт титанический труд и очень круто, что они даже моменты с радио обыгрывают в локализации.

2
gliga142

круто - вот ради такого радио можно еще раз пройти вайс сити ))

2
vaga163

v-rock аааа ккрутяк !!!!!!

пере пройду еще раз(1000000500001)

1
KANSERVATOR

В детстве не прошел вайс сити, с озвучкой пройду. Это будет куда интереснее чем проходить без озвучки

0
Footmob

Ох уж эти кликбейты...

сообщила дату выхода русской озвучки Hogwarts: Legacy

Ну сказать, что озвучка "выйдет в декабре" - это не сообщить дату выхода. То что озвучка будет в конце года было заявлено еще, когда они деньги на нее собрали....Хотелось бы уже конкретную дату узнать.

0
Janekste

Декабрь это не дата? Тогда что это? Как по мне, декабрь очень конкретная дата. Твои претензии не выдерживают никакой критики.

0
wianewa

разрешения то они спросили?

0
Goodvini

Ты единственный у кого они должны спросить разрешение, надеемся одобришь…))

0
Олег В

репак сначала сделайте, потом озвучку...

0
MegBegb25

специально не прохожу хогварц , буду на русской локализации играть как боженька )

0
Tabletka_aspirina

DEAD SPACE когда балаболы?

-2
Ely Maze

Ни кто не говорил когда именно она выйдет как я писал тут в одном комменте

раньше озвучку делали Mechanics VoiceOver но потом ушел куратор забрав с собой пару проектов в том числе и гта а ушел он в GamesVoice и по сути пришлось начинать почти с начала

тоже относится и к DS

0
Wolfenstein

судя по тому скока лет gta vc озвучка Хогвартса должна выйти в лучшем случае в 2045

-17
Юрец Одесса
А вот для любителей Hogwarts: Legacy есть хорошие новости — русское озвучивание выйдет в декабре 2023 года
3
GraF68ru

чел, что ж ты везде ноешь? Выйди на улицу что ли, подыши, потрогай листву.

2
Wolfenstein Юрец Одесса

ну да для vc еще не вышло ниче а для Хогвертса чрез джва месяца все выйдет xD там ошЫбка и предполагается 2043 год

-9
Юрец Одесса Wolfenstein

Или просто GTA не нужна ни кому, а Hogwarts хоть интересно играть!!

1
Олег Фамилия Wolfenstein

Они вродь всегда выпускают в намеченные сроки, не припомню переносов

2