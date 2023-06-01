Студия GamesVoice представила новый видеодневник русской озвучки для Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice выпустила новый видеодневник о том, как студия работает над русской локализации для Hogwarts Legacy. Студии удалось собрать необходимую сумму в 1.8 млн рублей на перевод всего за 10 дней.
Теперь мы готовы познакомить вас поближе с исполнителями ролей главных героев: Анной Галицкой и Даниилом Бледным. Для этого мы подготовили полноценное интервью с актёрами.
Кроме того, GameVoice занялась и переводом Star Wars Jedi: Survivor. И на днях выразили свое желание сделать озвучку и для Alan Wake 2, представив дублированный геймплейный трейлер.
Я уже даже забыл, что отложил прохождение в ожидании озвучки)))
я такая же херня. походу ждать очень долго
Вроде до конца года должны выложить.
Спасибо за работу, ребята.