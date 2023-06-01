Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 800 оценок

Студия GamesVoice представила новый видеодневник русской озвучки для Hogwarts Legacy

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice выпустила новый видеодневник о том, как студия работает над русской локализации для Hogwarts Legacy. Студии удалось собрать необходимую сумму в 1.8 млн рублей на перевод всего за 10 дней.

Теперь мы готовы познакомить вас поближе с исполнителями ролей главных героев: Анной Галицкой и Даниилом Бледным. Для этого мы подготовили полноценное интервью с актёрами.

Кроме того, GameVoice занялась и переводом Star Wars Jedi: Survivor. И на днях выразили свое желание сделать озвучку и для Alan Wake 2, представив дублированный геймплейный трейлер.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Turlion

Я уже даже забыл, что отложил прохождение в ожидании озвучки)))

5
Crow_999

я такая же херня. походу ждать очень долго

0
Freyt Crow_999

Вроде до конца года должны выложить.

0
ISDAvvadon

Спасибо за работу, ребята.

-2