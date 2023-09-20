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Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.4 4 453 оценки

UK-чарт: Hogwarts Legacy вернулся на вершину, а Starfield опускается на 8-е место

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Gruz_
Новости

Появились данные о розничных продажах видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю. Как мы видим, Starfield, которая на прошлой неделе покорила вершину рейтинга, откатился на восьмое место, а на первое место вновь поднялась Hogwarts Legacy. На втором месте дебютировала The Crew Motorfest.

Такие игры, как Mario Kart 8 Deluxe и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, по-прежнему уверенно держатся в первой десятке, занимая соответственно третье и четвертое место. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga опустилась с четвертого на шестое место

Далее в первой десятке расположился ряд нестареющих игр, таких как GTA 5, Minecraft и Red Dead Redemption 2, которые, судя по всему, до сих пор пользуются популярностью, несмотря на то что существуют уже много лет.

  1. Hogwarts Legacy
  2. The Crew Motorfest
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  5. Grand Theft Auto V
  6. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  7. Minecraft (Switch)
  8. Starfield
  9. Fae Farm
  10. Red Dead Redemption 2
18
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
KAMA33

Не опускается , а падает , игры надо делать , а не балаболить в рекламных роликах.

7
Твоя Ирония Любви

да)

0
Glodus Muspell

По моему уже весь мир купил гта5, зачем им покупать во второй раз

4
luVol

Я бы сказал, что читерам аки банят, но тут консольные издания на носителях идут как я понимаю поэтому теряюсь в догадках. А HL там взлетели в продажах из-за хорошей скидки

1
wiezmin

Школота вырастает из майнкрафта в грабителей проституток

0
MunchkiN 616

мне кажется просто долгоживущие игры покупают новые волны игроков, ставящиеся из портала каждые 2-4 года.

0
Destroited

Некоторые его еще и бесплатно получили, как я например (в EGS раздавали на халяву https://www.playground.ru/gta_5/news/gta_v_pryamo_sejchas_mozhno_navsegda_i_besplatno_zabrat_v_epic_game_store-720691). Вот только в онлайне там столько читеров что играть попросту неинтересно.

0
1barac9U7ada7

Я же вам говорил что рейтинг этой недоигры накручен ботами. И ещё Game Pass имеет пользователей более 25 000 000, и даже половины ИХ не стало даже запускать это))) И это о многом горорит. Hogwarts Legacy всяко лучше

2
caliskan

Придется Тодду делать очередное переиздание скайрима, со старфилдом слышкупи не сработал

0
MunchkiN 616

пора вспомнить что есть тес4 и фоллаут 3, нуждающийся в переизданиях.

0
Twiceasniceasguys

Срочно нужно anniversary edition😨

0
Destroited

Срочно нужно Todd govard dolzen poluchitj lopatoy po ebalu edition ))

0
Беркут Слеер

Starfield -- странно, как это вообще в топ попало.

0
Твоя Ирония Любви

Поделом)

0