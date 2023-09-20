UK-чарт: Hogwarts Legacy вернулся на вершину, а Starfield опускается на 8-е место

Появились данные о розничных продажах видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю. Как мы видим, Starfield, которая на прошлой неделе покорила вершину рейтинга, откатился на восьмое место, а на первое место вновь поднялась Hogwarts Legacy. На втором месте дебютировала The Crew Motorfest.
Такие игры, как Mario Kart 8 Deluxe и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, по-прежнему уверенно держатся в первой десятке, занимая соответственно третье и четвертое место. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga опустилась с четвертого на шестое место
Далее в первой десятке расположился ряд нестареющих игр, таких как GTA 5, Minecraft и Red Dead Redemption 2, которые, судя по всему, до сих пор пользуются популярностью, несмотря на то что существуют уже много лет.
- Hogwarts Legacy
- The Crew Motorfest
- Mario Kart 8 Deluxe
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Grand Theft Auto V
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Minecraft (Switch)
- Starfield
- Fae Farm
- Red Dead Redemption 2
Не опускается , а падает , игры надо делать , а не балаболить в рекламных роликах.
да)
По моему уже весь мир купил гта5, зачем им покупать во второй раз
Я бы сказал, что читерам аки банят, но тут консольные издания на носителях идут как я понимаю поэтому теряюсь в догадках. А HL там взлетели в продажах из-за хорошей скидки
Школота вырастает из майнкрафта в грабителей проституток
мне кажется просто долгоживущие игры покупают новые волны игроков, ставящиеся из портала каждые 2-4 года.
Некоторые его еще и бесплатно получили, как я например (в EGS раздавали на халяву https://www.playground.ru/gta_5/news/gta_v_pryamo_sejchas_mozhno_navsegda_i_besplatno_zabrat_v_epic_game_store-720691). Вот только в онлайне там столько читеров что играть попросту неинтересно.
Я же вам говорил что рейтинг этой недоигры накручен ботами. И ещё Game Pass имеет пользователей более 25 000 000, и даже половины ИХ не стало даже запускать это))) И это о многом горорит. Hogwarts Legacy всяко лучше
Придется Тодду делать очередное переиздание скайрима, со старфилдом слышкупи не сработал
пора вспомнить что есть тес4 и фоллаут 3, нуждающийся в переизданиях.
Срочно нужно anniversary edition😨
Срочно нужно Todd govard dolzen poluchitj lopatoy po ebalu edition ))
Starfield -- странно, как это вообще в топ попало.
Поделом)