UK-чарт: Hogwarts Legacy вернулся на вершину, а Starfield опускается на 8-е место ©

Появились данные о розничных продажах видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю. Как мы видим, Starfield, которая на прошлой неделе покорила вершину рейтинга, откатился на восьмое место, а на первое место вновь поднялась Hogwarts Legacy. На втором месте дебютировала The Crew Motorfest.

Такие игры, как Mario Kart 8 Deluxe и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, по-прежнему уверенно держатся в первой десятке, занимая соответственно третье и четвертое место. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga опустилась с четвертого на шестое место

Далее в первой десятке расположился ряд нестареющих игр, таких как GTA 5, Minecraft и Red Dead Redemption 2, которые, судя по всему, до сих пор пользуются популярностью, несмотря на то что существуют уже много лет.