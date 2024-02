В честь первой годовщины разработчики Hogwarts Legacy опубликовали видео с самыми забавными багами

Это был поистине невероятный год для Hogwarts Legacy, которая сталая самой продаваемой игрой 2023 года, превзойдя даже таких гигантов, как The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Чтобы отпраздновать первую годовщину игры, разработчики представили веселый видеоролик.

Avalanche опубликовали видео, в котором можно наблюдать самые забавные баги среди тех, с которыми разработчики столкнулись при создании игры. В ролике продолжительностью 3,5 минуты демонстрируются причудливые сцены с персонажами, аномально движущимися на летающей метле или деформирующимися во время диалогов. Словом, это довольно оригинальный способ отметить юбилей самой популярной игры прошлого года.

Стоит напомнить, что Hogwarts Legacy уже перешагнула порог в 24 миллиона проданных копий и нельзя исключать, что в ближайшие несколько месяцев эта цифра вырастит.