В Hogwarts Legacy на ПК добавили поддержку ROG Ally и исправили баги с модами

Как отмечают разработчики, ключевыми нововведениями стали добавление поддержки портативных устройств ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally, а также ряд общих улучшений производительности и исправлений для модификаций.

В патче уделили внимание проблемам, связанным с модами. Была решена ошибка, из-за которой при обновлении модификаций могло некорректно отображаться сообщение об остановке установки. Исправлена сортировка при использовании фильтра Самый высокий рейтинг и устранены проблемы с пользовательским интерфейсом загрузки игр в меню модов на определённых разрешениях. Кроме того, наладили работу кнопки для жалоб на моды и исправили ошибку, иногда мешавшую получить доступ к экрану загрузки из меню включённых модификаций. Функция копирования сохранений для модов теперь корректно работает при использовании геймпада.

В области стабильности и производительности были устранены проблемы с применением неверных графических профилей на некоторых портативных устройствах. Также внесены изменения в конфигурацию для систем с чипсетами AMD с целью повышения общей стабильности.

Среди прочих изменений числится улучшение технологий Intel XeSS и XeFG на менее производительных ПК и оптимизация XeLL. Отдельно были исправлены ошибки, возникавшие в версии игры из Microsoft Store. Устранён вылет, связанный с визуальными эффектами некоторых модов, решена проблема, при которой не сохранялась чувствительность камеры, а также исправлена ошибка, иногда приводившая к потере модифицированных сохранений при удалении других файлов. Больше не должно происходить сбоев при изменении размера окна игры, а закреплённые модифицированные сохранения теперь будут оставаться на своих местах. Также исправлен вылет, который иногда случался при использовании облачных сохранений.