В сети показали, на сколько отличается графика Hogwarts Legacy на Switch относительно PS5

Вчера Nintendo опубликовала первый трейлер к порту Hogwarts Legacy для своей карманной консоли, дающий представление о возможностях Switch-версии. Теперь же в сети можно найти и видеоролики, в которых сравниваются игра на портативной консоли и PS5. И не стоит особо удивляться тому, что в сравнении с другими платформами версия для Switch смотрится не столь привлекательно.
Безусловно, владельцы консоли от Sony последнего поколения вправе рассчитывать на более качественное визуальное оформление, но главное, что Hogwarts Legacy работает на портативной консоли от Nintendo достаточно гладко.
Качество текстур, моделей персонажей и элементов окружения ухудшилось, но, как мы уже ранее сообщили, какие-либо заметные падения частоты кадров в игре практически не наблюдаются.
В заключение напомним, что Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch уже 14 ноября 2023 года. Также стоит отметить, что по некоторым сведениям в производстве уже находится вторая часть игры.
не надоело уже делать эти тупые сравнения ? Давайте я угадаю, используя магию Ванги.... на ПС5 графика лучше...... чем на сыче
всё равно что сравнивать матрицу тетриса с gtx3060
В плеере пегача, что одно, что другое - квадратящая параша.
Такие сравнения нужны чтобы лишний раз убедиться что игра на более мощных консолях куда красивее, а посмотреть в каким средствам оптимизации пришлось прибегнуть
хм, чтобы понять то, что итак понятно ?
Ну что тут добавить , то что на 5 плойке пойдет всё что угодно и с хорошей графикой это нормально и было бы удивительно если это было бы не так , а то что эта игра на нинтендо идет без проблем , я так понимаю это хорошо проделанная работа с переносом этой игры на другую платформу . Могу только поздравить разрабов кто этим занимался , отлично проделанная работа .