В сети показали, на сколько отличается графика Hogwarts Legacy на Switch относительно PS5

Вчера Nintendo опубликовала первый трейлер к порту Hogwarts Legacy для своей карманной консоли, дающий представление о возможностях Switch-версии. Теперь же в сети можно найти и видеоролики, в которых сравниваются игра на портативной консоли и PS5. И не стоит особо удивляться тому, что в сравнении с другими платформами версия для Switch смотрится не столь привлекательно.

Безусловно, владельцы консоли от Sony последнего поколения вправе рассчитывать на более качественное визуальное оформление, но главное, что Hogwarts Legacy работает на портативной консоли от Nintendo достаточно гладко.

Качество текстур, моделей персонажей и элементов окружения ухудшилось, но, как мы уже ранее сообщили, какие-либо заметные падения частоты кадров в игре практически не наблюдаются.

В заключение напомним, что Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch уже 14 ноября 2023 года. Также стоит отметить, что по некоторым сведениям в производстве уже находится вторая часть игры.