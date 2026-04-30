В цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача ролевой игры Hogwarts Legacy

В магазине Epic Games Store неожиданно стартовала бесплатная раздача ролевого экшена Hogwarts Legacy. Данная акция не относится к стандартным предложениям сервиса, которые обновляются каждые 7 дней. Она приурочена к празднованию 25 лет магии во вселенной Гарри Поттер. Вероятно, создатели отмечают 25 лет с момента релиза 1 фильма и 1 видеоигры в ноябре 2001 года.
Для пользователей из России данное предложение недоступно. Добавить проект в свою библиотеку можно до 3 мая.
Релиз Hogwarts Legacy состоялся в начале 2023 года. На данный момент игра доступна пользователям PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Проект оказался крайне успешным. Его тираж превысил 40 млн проданных копий. Благодаря бесплатной раздаче база игроков может пополниться еще на 2 млн человек.
В настоящее время в разработке находится 2 часть Hogwarts Legacy. Согласно слухам, релиз продолжения запланирован на начало 2027 года. Ожидается, что выход игры состоится вскоре после премьеры сериала Гарри Поттер от телесети HBO.
