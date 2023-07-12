Видео сравнения мода Ultra Plus для Hogwarts Legacy подчеркивает значительные визуальные улучшения ©

Новое видео Hogwarts Legacy, которое недавно было опубликовано в Интернете, подчеркивает огромные визуальные улучшения, внесенные модом Ultra Plus.

Новое сравнение, составленное ElAnalistaDeBits, показывает, как мод вносит значительные визуальные улучшения по всем направлениям, такие как глобальное освещение, отражения, окружающее затенение и улучшения трассировки лучей. Временами кажется, что Hogwarts Legacy всегда предназначалось для использования на высокопроизводительном оборудовании.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Игра выйдет на Nintendo Switch в ноябре этого года.