voices38 взломал защиту Denuvo в последней версии Hogwarts Legacy

voices38 порадовал пользователей новым взломом Denuvo: на этот раз австрийская защита пала в Hogwarts Legacy.

Ранее игра уже была взлома EMPRESS, однако это была релизная версия игры - с тех пор для неё вышло множество обновлений с исправлением багов, улучшением производительности. Кроме того, было добавлено сюжетное задание, которое ранее было доступно эксклюзивно для PlayStation.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.