voices38 взломал защиту Denuvo в последней версии Hogwarts Legacy

voices38 порадовал пользователей новым взломом Denuvo: на этот раз австрийская защита пала в Hogwarts Legacy.
Ранее игра уже была взлома EMPRESS, однако это была релизная версия игры - с тех пор для неё вышло множество обновлений с исправлением багов, улучшением производительности. Кроме того, было добавлено сюжетное задание, которое ранее было доступно эксклюзивно для PlayStation.
Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.
Феерично взломать игру которая на скидках 80% стоит 345 руб
voices38 - настоящий герой! Эту защиту давно пора уничтожить!
Нет спасибо не надо.
Спасибо брат, однако, ее уже 2 раза бесплатно раздавали)
Забавно, что последняя версия с RT работает хуже чем релизная с RT.
50 ФПС на 9800x3D, это пипец