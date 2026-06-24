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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 8 982 оценки

voices38 взломал защиту Denuvo в последней версии Hogwarts Legacy

AceTheKing AceTheKing

voices38 порадовал пользователей новым взломом Denuvo: на этот раз австрийская защита пала в Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Ранее игра уже была взлома EMPRESS, однако это была релизная версия игры - с тех пор для неё вышло множество обновлений с исправлением багов, улучшением производительности. Кроме того, было добавлено сюжетное задание, которое ранее было доступно эксклюзивно для PlayStation.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.

ПК 102
39
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
trubadur70

Феерично взломать игру которая на скидках 80% стоит 345 руб

27
Alex_Tero

voices38 - настоящий герой! Эту защиту давно пора уничтожить!

24
Беккер5443

Нет спасибо не надо.

13
trueseva

Спасибо брат, однако, ее уже 2 раза бесплатно раздавали)

12
Pozhiloy

Забавно, что последняя версия с RT работает хуже чем релизная с RT.
50 ФПС на 9800x3D, это пипец

5
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