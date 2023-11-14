Волшебникам тут не место: Hogwarts Legacy не была номинирована ни в одной категории на премии Game Awards 2023

Не за горами церемония вручения премии Game Awards, и уже известны номинации этого года. Хотя большинство анонсов было уже ожидаемо, поклонники были шокированы несколькими странными решениями.

После объявления номинаций многие были удивлены тем, что Hogwarts Legacy отсутствует во всех категориях. Недавно фанаты обратились к Reddit, выразив свое недовольство таким решением, поскольку игра входит в число самых финансово успешных игр 2023 года.

Возможно, игра оказалась в тени из-за того, что была выпущена в начале года. С тех пор в индустрии появилось невероятное количество крупных ААА-релизов, поэтому трудно не почувствовать себя перегруженным.

Однако еще одной причиной отсутствия номинации могли стать споры вокруг франшизы "Гарри Поттер". Эта проблема была актуальна еще до выхода игры и, возможно, в конечном итоге помешала ей стать номинантом.

Несмотря на то, что игра не получила никаких наград на мероприятии, Hogwarts Legacy имело беспрецедентный успех. Компания Warner Bros также была удивлена игрой, сообщив, что она была продана в два раза большим тиражом, чем ожидалось.

Поэтому трудно винить фанатов, которые считают, что игра была несправедливо обойдена номинациями.

Помимо Hogwarts Legacy, такая игра, как Starfield, получила всего одну номинацию.