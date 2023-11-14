Волшебникам тут не место: Hogwarts Legacy не была номинирована ни в одной категории на премии Game Awards 2023

Не за горами церемония вручения премии Game Awards, и уже известны номинации этого года. Хотя большинство анонсов было уже ожидаемо, поклонники были шокированы несколькими странными решениями.
После объявления номинаций многие были удивлены тем, что Hogwarts Legacy отсутствует во всех категориях. Недавно фанаты обратились к Reddit, выразив свое недовольство таким решением, поскольку игра входит в число самых финансово успешных игр 2023 года.
Возможно, игра оказалась в тени из-за того, что была выпущена в начале года. С тех пор в индустрии появилось невероятное количество крупных ААА-релизов, поэтому трудно не почувствовать себя перегруженным.
Однако еще одной причиной отсутствия номинации могли стать споры вокруг франшизы "Гарри Поттер". Эта проблема была актуальна еще до выхода игры и, возможно, в конечном итоге помешала ей стать номинантом.
Несмотря на то, что игра не получила никаких наград на мероприятии, Hogwarts Legacy имело беспрецедентный успех. Компания Warner Bros также была удивлена игрой, сообщив, что она была продана в два раза большим тиражом, чем ожидалось.
Поэтому трудно винить фанатов, которые считают, что игра была несправедливо обойдена номинациями.
Помимо Hogwarts Legacy, такая игра, как Starfield, получила всего одну номинацию.
Хм, почему же эта игра не появится на помойной церемонии, которая каждый год отрабатывает политическую повестку и насасывает меньшинствам?
Особенно учитывая, что игра как раз полностью отрабатывает повестку.
...Лучше бы об открытом мире так позаботились
полностью? там один транс мелькает на минуту причём если бы никто не сказал что оно транс никто бы и не заметил )
Не знаю че там игра отрабатывает, знаю только что борцуны за все хорошее против всего плохого на релизе на игру неслабо так ополчились, даже своеобразной охотой на ведьм занимались, по типу т.н. блеклиста стримеров, посмевших подрубить Хогвартс на трансляции. Ну и Роулинг до сих пор в "опале", так скажем.
Премия решила не будить лихо, что для них, наверное, к лучшему.
Игра отрабатывает, а вот Роулинг - не достаточно. Поэтому игру и "отменили" не смотря на успех и всё прочее.
Помимо этого женщина говорит что ее дома ждёт жена, этого мало ?
у игры отличный левел дизайн
ага и тёмный вырвиглазный графон- дизайн правда хорош.
А вот сделали бы Гермиону чёрным трансгендаром, а Гарри геем, сразу игра года =)
Технически вроде годная получилась. Мне по крайней мере, понравилось играть. Если бы еще тематика сюжета была хоть малюсенькую капельку интересна...
да пофиг вообще на это. главное что кто хотел купил и поиграл. продажи у игры отличные, отзывы тоже высокие. фанаты вселенной довольны более чем. в декабре еще и русификатор звука выйдет. так что вообще топчик будет. а номинация нужна по стольку поскольку. она по факту ничего не дает.
Тот же Оскар, только про игры. Раздают награды только тем, кто вписывается в указанные рамки повесточки. В этом плане БГ3 уделала всех, поскольку там можно быть и нормальным, и полным дегенератом. так что угодили всем, следуя при этом духу настолок.
Да срать ВБ хотели на эти награды при таких продажах. Там ещё в мае было до релиза на старых консолях и свиче больше 25 миллионов копий, щас уже все 50 если не больше.
Ты не известен, Гарри
Сейчас о каждой игре отсутствующей будет по посту?
12345asdfgghhLGBT+-*&& недовольны ыбли игрой и её отменили
Ну так а за что её номинировать?
там ролёвки больше чем в старфилде)
да там всего больше чем в старфилде, кроме багов и камней конечно же)
Так вроде и номинации "Лучшая игра года по Гарри-Поттеру" нет. А интересна она как раз сеттингом.