Восемь минут геймплея из Switch-версии Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy можно прямо сейчас купить на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X, а в ближайшее время появится версия для Nintendo Switch. Для тех, кто подумывает о покупке копии Hogwarts Legacy на Switch и все еще сомневается, стоит ли это делать, один из YouTube-каналов недавно опубликовал новое видео.

В ролике, о котором идет речь, можно увидеть первые 8 минут игры, и результат получился весьма достойным: игровой процесс протекает плавно, без каких-либо серьезных падений в FPS.

Все свидетельствует о том, что авторы этой версии игры приложили немало усилий, чтобы предоставить игрокам качественный продукт, в который они смогут играть с удовольствием в любом месте.

Hogwarts Legacy - это захватывающая ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. В игре вы сами сможете управлять ходом событий и стать хозяином собственных приключений в мире волшебников.

Релиз Hogwarts Legacy на Nintendo Switch состоится 14 ноября 2023 года.