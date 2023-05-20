Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 720 оценок

Выручка Hogwarts Legacy составила более 1,3 миллиарда долларов

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Procy_on
Новости

Как сообщил гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, Hogwarts Legacy принесло доход более 1,3 миллиарда долларов.

"Кроме того, у нас в компании есть философия, согласно которой контент не должен появляться раньше своего времени", - сказал Заслав, говоря об изменениях, которые происходят в компании. "Игра Hogwarts, которая должна была выйти за 10 месяцев до этого, но она не была готова. Давайте сделаем ее правильно. Потратим больше денег и сделаем все правильно".

Далее руководитель упомянул Hogwarts Legacy и добавил, что эта игра является самой быстрорастущей игрой 2023 года.

Мы запустили ее и заработали более 1,3 миллиарда долларов сделав ее самой быстрорастущей игрой в этом году. Мы не хотим выпускать фильм или игру, если не считаем, что это наша лучшая работа. Даже если мы это сделаем, в половине случаев или в 2/3 случаев это не сработает. Но это новая культурная философия компании. Мы - компания, рассказывающая истории. Лучшие творцы борются за то, чтобы сделать наш контент самым лучшим.

Довольно интересно, поскольку ранее в этом месяце Warner Bros. сообщила, что игра заработала более 1 миллиарда долларов только на розничных продажах, не считая цифровых продаж, которые составляют примерно половину от общего объема продаж игры. Кроме того, в эти цифры продаж, скорее всего, не включены продажи на PlayStation 4 и Xbox One, версии которых вышли в начале мая. Как сообщалось ранее, продажи Hogwarts Legacy уже превысили 15 миллионов копий после выхода на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в феврале этого года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
muxamor2011

но длц и квиддича все равно не будет.

4
YouTube_GamesTezi

1я часть так, проба пера, прощупывание почвы и тренировка, уверен, что уже вторая игра, будет отличной.

2
ShenonDoreti

У вселенной по ГП большая фан база, неудивительно.

2
Mandalordek

Нуд моды тоже внесли вклад в продажи игры на PC

-2
SomeMark
"Кроме того, у нас в компании есть философия, согласно которой контент не должен появляться раньше своего времени", - сказал Заслав, говоря об изменениях, которые происходят в компании. "Игра Hogwarts, которая должна была выйти за 10 месяцев до этого, но она не была готова. Давайте сделаем ее правильно. Потратим больше денег и сделаем все правильно".

Ага. Именно поэтому на старте она была забагована и имела плохую оптимизацию, нормально работая только на консолях?

Удобно делать такие заявления, когда на игру уже вышла куча патчей, чтобы она вменяемо начала работать.

-4
AlexFullBeast
Ага. Именно поэтому на старте она была забагована и имела плохую оптимизацию, нормально работая только на консолях?

Чего? Был предзаказ в стиме и играл на старте. Багов не было. Плохой оптимизации тоже не увидел. 60 фпс и очень редко падало к 55-50.

2