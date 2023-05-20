Выручка Hogwarts Legacy составила более 1,3 миллиарда долларов ©

Как сообщил гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, Hogwarts Legacy принесло доход более 1,3 миллиарда долларов.

"Кроме того, у нас в компании есть философия, согласно которой контент не должен появляться раньше своего времени", - сказал Заслав, говоря об изменениях, которые происходят в компании. "Игра Hogwarts, которая должна была выйти за 10 месяцев до этого, но она не была готова. Давайте сделаем ее правильно. Потратим больше денег и сделаем все правильно".

Далее руководитель упомянул Hogwarts Legacy и добавил, что эта игра является самой быстрорастущей игрой 2023 года.

Мы запустили ее и заработали более 1,3 миллиарда долларов сделав ее самой быстрорастущей игрой в этом году. Мы не хотим выпускать фильм или игру, если не считаем, что это наша лучшая работа. Даже если мы это сделаем, в половине случаев или в 2/3 случаев это не сработает. Но это новая культурная философия компании. Мы - компания, рассказывающая истории. Лучшие творцы борются за то, чтобы сделать наш контент самым лучшим.

Довольно интересно, поскольку ранее в этом месяце Warner Bros. сообщила, что игра заработала более 1 миллиарда долларов только на розничных продажах, не считая цифровых продаж, которые составляют примерно половину от общего объема продаж игры. Кроме того, в эти цифры продаж, скорее всего, не включены продажи на PlayStation 4 и Xbox One, версии которых вышли в начале мая. Как сообщалось ранее, продажи Hogwarts Legacy уже превысили 15 миллионов копий после выхода на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в феврале этого года.