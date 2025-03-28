"Зато целый год делали дополнения для Suicide Squad" - игроки разочарованы отменой Hogwarts Legacy Definitive Edition

Сегодня издание Bloomberg сообщило о том, что компания Warner Bros. решила отменить разработку Definitive Edition для Hogwarts Legacy. Это издание должно было включать в себя 10-15 часов дополнительного контента, а его разработкой занимались студии Avalanche и Rocksteady:

Пользователи остались разочарованы очередным странным решением издателя - игроки не понимают почему Warner Bros. целый год поддерживала дополнениями изначально провальную Suicide Squad, но решило отменить дополнение для успешной Hogwarts Legacy, которая уже продалась тиражом свыше 30 миллионов копий:

Я даже не могу вспомнить когда я в последний раз видел упоминание про Warner Bros. и то, что они не отменили очередную игру.

Я думаю, что проблема была в том, что WB, вероятно, хотела зарядить цену на дополнение, как будто это была бы полноценная игра за $70-80, но они поняли, что получат крайне негативную реакцию если они это провернут, учитывая небольшой объем дополнительного контента.

WB действительно отменяет больше игр чем выпустила в этом поколении. Думаю что наработки для дополнения в итоге попадут в Hogwarts Legacy 2.

Они отменили дополнение для успешной Hogwarts Legacy, но целый год поддерживали дополнениями провальную Suicide Squad - это всё что нужно знать о менеджменте игрового подразделения WB.

Вы можете выбрать случайного пользователя этого форума, поставить его на должность главы игрового подразделения WB, и я гарантирую, что результат превзойдет нынешнее управление подразделением.

Эта компания владеет/обладает лицензиями на DC, Гарри Поттера, Mortal Kombat, LEGO, Injustice и Властелин колец, но они продолжают бездумно распоряжаться ими всеми, это безумие.