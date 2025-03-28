"Зато целый год делали дополнения для Suicide Squad" - игроки разочарованы отменой Hogwarts Legacy Definitive Edition

Сегодня издание Bloomberg сообщило о том, что компания Warner Bros. решила отменить разработку Definitive Edition для Hogwarts Legacy. Это издание должно было включать в себя 10-15 часов дополнительного контента, а его разработкой занимались студии Avalanche и Rocksteady:
Пользователи остались разочарованы очередным странным решением издателя - игроки не понимают почему Warner Bros. целый год поддерживала дополнениями изначально провальную Suicide Squad, но решило отменить дополнение для успешной Hogwarts Legacy, которая уже продалась тиражом свыше 30 миллионов копий:
Я даже не могу вспомнить когда я в последний раз видел упоминание про Warner Bros. и то, что они не отменили очередную игру.
Я думаю, что проблема была в том, что WB, вероятно, хотела зарядить цену на дополнение, как будто это была бы полноценная игра за $70-80, но они поняли, что получат крайне негативную реакцию если они это провернут, учитывая небольшой объем дополнительного контента.
WB действительно отменяет больше игр чем выпустила в этом поколении. Думаю что наработки для дополнения в итоге попадут в Hogwarts Legacy 2.
Они отменили дополнение для успешной Hogwarts Legacy, но целый год поддерживали дополнениями провальную Suicide Squad - это всё что нужно знать о менеджменте игрового подразделения WB.
Вы можете выбрать случайного пользователя этого форума, поставить его на должность главы игрового подразделения WB, и я гарантирую, что результат превзойдет нынешнее управление подразделением.
Эта компания владеет/обладает лицензиями на DC, Гарри Поттера, Mortal Kombat, LEGO, Injustice и Властелин колец, но они продолжают бездумно распоряжаться ими всеми, это безумие.
Поклонники ожидали больше контента, но получили лишь разочарование.
Справедливости ради сами себе придумали и сами обиделись. WB официально не анонсировали никаких DLC, все со слухов инсайдеров. Что не отменяет странного поведения WB.
Ну а че все по чесноку..
Зато игроки могут пососать писос Эда Буна.и через день все плохое забыть, как рыбки.
и Играть в его убогий MK1
Они это дополнение припасли как новую часть игры. Допилят только немного. В первый раз, что ли...
С этой конторой уже давно все понятно.
Хотят впихнуть контент во вторую часть, в этом и причина
У них наверное все карманы для денег кончились ...
Эпизодные "дополнения" для Suicide Squad были готовы уже до релиза игры. У них в планах было делать новые во время эпизодов, если игра бы зашла. Они выпустили эпизоды, которые уже были готовы.
Максимум куда та дрысня могла зайти- это в аналы Сатаны. Ибо нужно быть наилютейше отбитым без вкусным, больным на голову кретином, что-бы тратить время, силы, деньги, на эту хрень и те кто ПЫТАЮТСЯ защищать этот продукт - вообще не стоит как людей воспринимать, самое что смешное- они не могут адекватно привести аргументы что там хорошо, а говорят на каком-то вымышленном языке уровня быдла, который даже разбираться не хочется -_- . Т.ч. WB сидели (кто за это отвечал) явно не здоровые люди.
А тут продукт, который принёс им лютейшую прибыль, они берут и забивают болт, зато выпускают как отдельной игрой нафиг никому не всратый поймай снич -_- . Ну уматовые , что сказать. 2я часть теперь не то что выстрелить должна, она должна войти с двух ног, иначе на WB можно ставить крест, ибо закрывают таланты, а всяким укуркам дают 2е шансы(кстати дёбиков из суицида так и не уволили, а даже дали делать новую игру -_- ) вообще ничему не учаться. И если что (для справки) это уже НЕ ТА Рокстеди которая была, ибо основатели продукта (которые делали того самого Бэтса) ушли еще при зачатии этого недорозумения и его по сути делали подсосы(а ушло человек 100!!!!).
Настолько готовы, что контента там почти не было, а финальный "твист" вообще на ходу переделали, не озвучив его Конроем (по понятным причинам) и Ноланом Нортом (по причинам уже, скорее, финансовым)
Всё просто в глазах денежных мешков Хогвартс нерентабельный синглплеерный проект приносящий одноразовую прибыль,а Отряд Убийц был надеждой на долгий и стабильный заработок,но слава Богу игроки не схавали соевую жвачку.
козлы
что за кретины там руководят, ещё и куча синглов отменили
Вы не поняли "это бизнес" XD
да, тупо хотят оставить контент на вторую часть
В смысле "они не понимают"? У разрабов и издателя suicide squad были обязательства выпустить весь обещанный контент, вот и поддерживали.
и не выпустели всё ровно
Скорее всего просто там почти весь этот "дополнительный" контент был уже сделан ещё до релиза.
Так и есть.
какие дополнения для suicide squad? просто добавка тупых сезонов и кое как персонажей - от названых они ещё много кого не добавили тот же крок - и не сезоны надо было делать а просто сюжетные дополнения.
Называй как хочешь, но факт остаётся фактом - варнер браззерз продолжили вливать деньги и время на провальную игру, не имеющую никакого потенциала.
При чём тут Майкрософт?
А, да, херню сморозил :D
Исправил, спасибо.
А я рада, игра слишком бездарная в плане самой игры, пусть хорошие идеи пустят на сиквел, а не выкидывать в проект для хомячков поттерианы.
Ну не знаааю... следующие игры (по Поттериане тоже) могут выйти ещё более повесточными и пустыми, тут ещё терпимо. Пусть улучшают игру, хоть она и далеко не на 5+, но явно не Г, как Отряд самоубийц. Посмотрим, от действий Трампа есть там толк или нет, ближайшие лет 5 последим за играми, фильмами и сериалами
Полностью согласен с тобой. Игра - пустышка в культовой обёртке.
Через 4 года Трам уйдет и эти вместо релиза отправят игру на переделку.От WB можно ожидать чего угодно.
А на сегодня картина такова что второй хогвартс вообще никому не нужен // Денис Иванов
Ух ты, оказывается в одиночный игры не играют 24/7. Гениальное наблюдение.
Зато отряд самоубийц прям всем нужен👍 // Миша Калинин
так же как и китайская бибизяна.
А в сюжетную игру нужно играть месяцами и годами? Ну не все любят создавать себе развлечения, как в Скайрим и ГТА5 // Кейт Фостер
Ну да, ну да. Раз все кто хотел уже прошли одиночную игру и прямо сейчас не перепроходят - значит следующая часть не нужна. По такой логике Half-Life 3 никому не нужен и следующая игра God of war тоже, и продолжения кучи других игр аналогично // Артём Савельев
Так хогвартс чистый середнячок даже на ААА. Не вытягивает, а его продажи, курам насмех, рфициально игра провалилась, мерч не приносит прибыли, откуда вторую часть родить, родишь вам вторую часть, опять же будете ныть по дудке. Игры аваланчи всегда занимают одну нишу качества.
Сотня клоунов на твиче за год это даже не хайповоз. // Денис Иванов
Да сейчас... И про какие другие игры речь, если это первая по настоящему крупная игра студии // Артём Савельев
Ну ты и клоун. Во-первых, Хогвартс продался за три десятка миллиона копий. Во-вторых, эта студия - Avalanche Software, и к Avalanche Studios они не имеют абсолютно никакого отношения.
Just cause mad max // Денис Иванов
Это две разные студии никак не связанные друг с другом // Артём Савельев
Ох уж эти сельские из вк