Avalanche Software дала намёк на скорый показ Hogwarts Legacy 2

Похоже, что новости о продолжении Hogwarts Legacy могут появиться раньше, чем ожидали поклонники игры. На это косвенно указывает недавнее решение студии Avalanche Software, работающей над сиквелом популярного проекта.
Разработчики объявили о назначении нового менеджера по работе с сообществом — специалиста по имени Коди. На первый взгляд это обычное кадровое изменение, однако поклонники заметили любопытную деталь: похожая ситуация происходила и перед активной рекламной кампанией первой части.
Когда команда наняла предыдущего комьюнити-менеджера, уже через несколько месяцев состоялась масштабная презентация Hogwarts Legacy в формате State of Play, где показали новые детали игры. Примерно через год после этого проект вышел в продажу.
Если студия повторит ту же схему продвижения, анонс Hogwarts Legacy 2 может состояться в ближайшие месяцы. В таком случае релиз теоретически может произойти примерно через полтора года после официального представления.
Подходящие площадки для показа игры появятся уже этим летом. В июне традиционно проходит Summer Game Fest, а также ожидаются крупные презентации игровых компаний, включая новые выпуски State of Play и возможное летнее шоу Xbox.
Ранее представители Warner Bros. Discovery уже подтверждали, что продолжение Hogwarts Legacy находится в разработке. Первая игра стала одним из главных хитов 2023 года и показала рекордные продажи среди новых релизов того периода.
По неофициальной информации, новая часть может быть связана с будущим сериалом по «Гарри Поттеру», который готовится для платформы HBO. Некоторые источники предполагают, что игра может выйти примерно в период запуска шоу или вскоре после него.
Также ходят слухи, что в сиквеле появятся элементы сетевой игры, однако разработчики пока не подтверждали эту информацию. Пока фанатам остаётся следить за крупными игровыми презентациями — возможно, именно там впервые покажут Hogwarts Legacy 2.
Хорошая новость! Первая часть продалась 40 млн копий, но это было что-то из разряда "на безрыбье и рак рыба", в том плане, что давно игр по вселенной ГП не выходило.
Им многое надо поменять, с чем я надеюсь они справились.
Например: Добавить поле для квиддича в котором есть мини-игра (турнир), добавить уроки а-ля Bully, сделать нормальный сюжет, т.к. в оригинале он был вторичен, и лично мне, арка с Себастьяном показалась лучшим сюжетным пятном в игре, представляя хоть какой-либо интерес.
Сделать бои поинтереснее, в общем, улучшить всё то, что оказалось либо средним, либо чуть ниже среднего в 1 части игры!