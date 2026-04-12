Avalanche Software дала намёк на скорый показ Hogwarts Legacy 2

Похоже, что новости о продолжении Hogwarts Legacy могут появиться раньше, чем ожидали поклонники игры. На это косвенно указывает недавнее решение студии Avalanche Software, работающей над сиквелом популярного проекта.

Разработчики объявили о назначении нового менеджера по работе с сообществом — специалиста по имени Коди. На первый взгляд это обычное кадровое изменение, однако поклонники заметили любопытную деталь: похожая ситуация происходила и перед активной рекламной кампанией первой части.

Когда команда наняла предыдущего комьюнити-менеджера, уже через несколько месяцев состоялась масштабная презентация Hogwarts Legacy в формате State of Play, где показали новые детали игры. Примерно через год после этого проект вышел в продажу.

Если студия повторит ту же схему продвижения, анонс Hogwarts Legacy 2 может состояться в ближайшие месяцы. В таком случае релиз теоретически может произойти примерно через полтора года после официального представления.

Подходящие площадки для показа игры появятся уже этим летом. В июне традиционно проходит Summer Game Fest, а также ожидаются крупные презентации игровых компаний, включая новые выпуски State of Play и возможное летнее шоу Xbox.

Ранее представители Warner Bros. Discovery уже подтверждали, что продолжение Hogwarts Legacy находится в разработке. Первая игра стала одним из главных хитов 2023 года и показала рекордные продажи среди новых релизов того периода.

По неофициальной информации, новая часть может быть связана с будущим сериалом по «Гарри Поттеру», который готовится для платформы HBO. Некоторые источники предполагают, что игра может выйти примерно в период запуска шоу или вскоре после него.

Также ходят слухи, что в сиквеле появятся элементы сетевой игры, однако разработчики пока не подтверждали эту информацию. Пока фанатам остаётся следить за крупными игровыми презентациями — возможно, именно там впервые покажут Hogwarts Legacy 2.