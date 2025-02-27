Джейсон Шрайер: Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом - как и другие готовящиеся игры Warner Bros.

Известный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер в рамках подкаста Kinda Funny Games поделился некоторыми подробностями касательно будущих проектов Warner Bros. Games.

По словам журналиста, Hogwarts Legacy 2 не будет сервисной игрой. Wonder Woman от студии Monolith, впрочем, ею тоже не была. Шрайер говорит, что упоминания сервисных игр в финансовых отчетах делают в основном для инвесторов, при этом в действительности Warner Bros. не планирует делать упор на это направление - точно не с текущими проектами.

Шрайер считает, что Rocksteady и Warner Bros. Montreal на данный момент не угрожает закрытие - скорее всего руководство Warner Bros. даст им несколько лет и посмотрит на прогресс с их текущими проектами (новая игра про Бэтмена и проект по Игре престолов).

В свою очередь TT Games делает новую игру по LEGO, однако журналист не стал говорить по какой франшизе она создается - чтобы не портить сюрприз игрокам.