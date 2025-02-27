Джейсон Шрайер: Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом - как и другие готовящиеся игры Warner Bros.

Известный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер в рамках подкаста Kinda Funny Games поделился некоторыми подробностями касательно будущих проектов Warner Bros. Games.
По словам журналиста, Hogwarts Legacy 2 не будет сервисной игрой. Wonder Woman от студии Monolith, впрочем, ею тоже не была. Шрайер говорит, что упоминания сервисных игр в финансовых отчетах делают в основном для инвесторов, при этом в действительности Warner Bros. не планирует делать упор на это направление - точно не с текущими проектами.
Шрайер считает, что Rocksteady и Warner Bros. Montreal на данный момент не угрожает закрытие - скорее всего руководство Warner Bros. даст им несколько лет и посмотрит на прогресс с их текущими проектами (новая игра про Бэтмена и проект по Игре престолов).
В свою очередь TT Games делает новую игру по LEGO, однако журналист не стал говорить по какой франшизе она создается - чтобы не портить сюрприз игрокам.
Монолитов вообще ни за что закрыли.
Жалко конечно их
Вы еще ничего не знаете. Может они тоже делали игру сервис про вандервумен.
Во второй части нужна настоящая нелинейность и сюжет интересный по мимо Хогвартса и его окрестностей.
Да хотя бы начать с просто нормального сюжета, ибо этого в первой части не было. Не будь эта игра по вселенной ГП, ее бы ждал провал, ибо в фансервис они смогли...ну боевка еще ну такая пойдет, уж всяко лучше всего того, что было в этой вселенной до этого.
Hogwarts Legacy 2 не будет - как и других готовящихся игр Warner Bros.
Интересно о чем будет 2й ХЛ, если в первом мы уже закончили школу экстерном. Это просто будет опен ворлд РПГ по вселенной Поттера, где мы будем гамать за волшебника, который будет идти нести возмездие во имя Лунной Клизмы или это будет очередной перезапуск-приквел, где мы таки начнем играть с первоклашки.
Кто знает, может, реально запилят сюжет в духе книг, но в другом времени, например, когда уже Грин Де Вальд существует, база есть. Локации тоже, замок есть. Опыт работы над игрой тоже, им только прокачать всё это надо и сделать упор на сюжет и его составляющие, ну и мир сделать более наполненным, а не однообразный гринд везде напихать. Можно косой переулок полноценный к примеру запилить и прочие вещи по миру, мир в игре достаточно большой, но его наполненность страдает
Assassin's Creed тоже не является сервисной игрой, но это не мешает встраивать в игру внутриигровой магазин, в котором за премиум валюту можно купить разные бустеры, косметику и оружие.
После такого провала отряда самоубийц ещё бы они хотели на те же грабли наступить.
не уж то? оО будем посмотреть :)
А в квиддич?!
Какое лего 6лять? Дайте нормальных игр, нормальным мужикам
Верить Шраеру то ещё неблагодарное дело.
Ага, ага, просто будут накачивать ДЛС и патчами лет пять после релиза, а так нет, никакого сервиса, ага...
Ты видел чтобы они DLC пилили для первой части?И я не вижу,а могли бы. И зря,например могли бы запилить квидич,вместо этого они выпустили отдельную игру.
Эмм а как образом DLC делают игру сервисом? Видимо у вас какое то туманное понимание, что такое игра-сервис.