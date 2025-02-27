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Hogwarts Legacy 2 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
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Джейсон Шрайер: Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом - как и другие готовящиеся игры Warner Bros.

AceTheKing
Новости

Известный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер в рамках подкаста Kinda Funny Games поделился некоторыми подробностями касательно будущих проектов Warner Bros. Games.

По словам журналиста, Hogwarts Legacy 2 не будет сервисной игрой. Wonder Woman от студии Monolith, впрочем, ею тоже не была. Шрайер говорит, что упоминания сервисных игр в финансовых отчетах делают в основном для инвесторов, при этом в действительности Warner Bros. не планирует делать упор на это направление - точно не с текущими проектами.

Шрайер считает, что Rocksteady и Warner Bros. Montreal на данный момент не угрожает закрытие - скорее всего руководство Warner Bros. даст им несколько лет и посмотрит на прогресс с их текущими проектами (новая игра про Бэтмена и проект по Игре престолов).

В свою очередь TT Games делает новую игру по LEGO, однако журналист не стал говорить по какой франшизе она создается - чтобы не портить сюрприз игрокам.

51
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
erkins007

Монолитов вообще ни за что закрыли.

24
-zotik-

Жалко конечно их

6
Spillik

Вы еще ничего не знаете. Может они тоже делали игру сервис про вандервумен.

0
6363

Во второй части нужна настоящая нелинейность и сюжет интересный по мимо Хогвартса и его окрестностей.

10
Skvizgar

Да хотя бы начать с просто нормального сюжета, ибо этого в первой части не было. Не будь эта игра по вселенной ГП, ее бы ждал провал, ибо в фансервис они смогли...ну боевка еще ну такая пойдет, уж всяко лучше всего того, что было в этой вселенной до этого.

5
BAZKIN

Hogwarts Legacy 2 не будет - как и других готовящихся игр Warner Bros.

3
Vaipen

Интересно о чем будет 2й ХЛ, если в первом мы уже закончили школу экстерном. Это просто будет опен ворлд РПГ по вселенной Поттера, где мы будем гамать за волшебника, который будет идти нести возмездие во имя Лунной Клизмы или это будет очередной перезапуск-приквел, где мы таки начнем играть с первоклашки.

0
Maksimys Flether

Кто знает, может, реально запилят сюжет в духе книг, но в другом времени, например, когда уже Грин Де Вальд существует, база есть. Локации тоже, замок есть. Опыт работы над игрой тоже, им только прокачать всё это надо и сделать упор на сюжет и его составляющие, ну и мир сделать более наполненным, а не однообразный гринд везде напихать. Можно косой переулок полноценный к примеру запилить и прочие вещи по миру, мир в игре достаточно большой, но его наполненность страдает

0
Rimasted

Assassin's Creed тоже не является сервисной игрой, но это не мешает встраивать в игру внутриигровой магазин, в котором за премиум валюту можно купить разные бустеры, косметику и оружие.

0
kotasha

После такого провала отряда самоубийц ещё бы они хотели на те же грабли наступить.

0
MalevolentGalileo

не уж то? оО будем посмотреть :)

-1
TameIgnacio

А в квиддич?!

-1
u3uuuu

Какое лего 6лять? Дайте нормальных игр, нормальным мужикам

-1
SOLUS5678

Верить Шраеру то ещё неблагодарное дело.

-1
Кей Овальд

Ага, ага, просто будут накачивать ДЛС и патчами лет пять после релиза, а так нет, никакого сервиса, ага...

-7
Odesseet

Ты видел чтобы они DLC пилили для первой части?И я не вижу,а могли бы. И зря,например могли бы запилить квидич,вместо этого они выпустили отдельную игру.

3
Skvizgar

Эмм а как образом DLC делают игру сервисом? Видимо у вас какое то туманное понимание, что такое игра-сервис.

3