Квиддич, мультиплеер и связь с новым сериалом от HBO: новые слухи о Hogwarts Legacy 2

Сиквела Hogwarts Legacy продолжает обрастать всё новыми слухами. Не так давно инсайдеры озвучивали примерные сроки анонса игры и даже окно для релиза волшебного экшена. На этот раз авторам утечек удалось собрать более конкретные детали о возможности содержании Hogwarts Legacy 2.

Аккаунт Harry Potter World Report, ранее освещавший и другие слухи о франшизе, поделился внушительным списоком предполагаемых нововведений для сиквела. По информации ресурса, Hogwarts Legacy 2 не просто в разработке, а носит статус приоритетного проекта внутри Avalanche. По их данным, полноценная премьера намечена на 2027 год.

Ожидается, что разработчики учли одну из главных просьб игроков и внедрят полноценный Квиддич. Более спорным звучит утверждение о появлении долгожданного, но неоднозначно принимаемого публикой мультиплеера или так называемых life-service элементов. Неудивительно, что многие геймеры отнеслись к идее онлайн-добавок крайне настороженно.

Зачем ломать хорошую вещь? Корпорации просто не могут удержаться!

— написал один из возмущенных комментаторов.

По неподтвержденным отчетам, историю второй игры планируют как-то скоординировать со сценарием грядущего масштабного телесериала о Гарри Поттере от HBO, чья трансляция намечена уже на зиму 2026 года. Ходят также туманные намёки о «возвращении классических персонажей» во вселенную Hogwarts Legacy. Предполагается, что первые официальные подробности от создателей появятся во время Summer Game Fest в начале июня 2026 года.

Несмотря на бурные обсуждения в социальных сетях, заявленная связь Hogwarts Legacy 2 со свежей телеэкранизацией HBO пока выглядит весьма сомнительной. Стоит помнить, что концептуальным стержнем первой игры являлась оригинальность и масштабное погружение именно в Волшебный Мир за целое столетие до всем известных событий в Хогвартсе: авторы тогда принципиально дистанцировались от книг. Максимум, на что, возможно, рассчитывают игроки — это эпизодические отсылки или появление кого-то из прямых предков хорошо знакомых всем героев из Золотого Трио или иных семей. Остальное пока так и остается на уровне ничем не подкрепленных догадок фанатов.