Новые вакансии Avalanche Software намекают на то, что Hogwarts Legacy 2 будет RPG с MMO-элементами

Новые вакансии Avalanche Software могут указывать на то, что Hogwarts Legacy 2 станет RPG с MMO-элементами.
Ранее некоторые вакансии уже намекали на то, что в сиквеле студия рассматривает подход с лайв-сервисом. В новых вакансиях прямо упоминается "Online Multiplayer RPG", а среди требований к соискателям есть "опыт работы с играми-сервисами" и "знание вселенной Wizarding World".
Особое внимание вызывает акцент на "интерактивном повествовании" и "выборе в диалогах" - это косвенно указывает на наличие разветвлённого сюжета, о котором уже упоминалось в старых вакансиях.
Хотя пока нет официального подтверждения, что данные вакансии относятся именно к Hogwarts Legacy 2, фанаты сомневаются, что студия одновременно разрабатывает несколько крупных онлайн-проектов во вселенной "Гарри Поттера", поэтому речь, вероятно, все-таки идёт об этой игре.
В свою очередь Джейсон Шрайер ранее заявлял, что Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом:
Но как это часто бывает с игровым подразделением Warner Bros. - планы руководства уже вновь могли поменяться.
О божеж мой! Да всем насрать...
типа можно с пацыанами по хогварцу побегать и поделать адавру-кедавру. и персонализация персонажей еще если будет - крута.
они че еще не запустили в производство игру?
Сыграл бы в Поттера но при условии что это было бы более серьезное и суровое произведение, а так мимо.
А так это настолько фигня
что сестра фанатка Гарри выключила ее нахер
кцпил бл темное издание впустую
о мой гад! всем насралово
Логичное решение :) Онлайн привязка, даже если она геймплейно увязана, гораздо лучше защищает, чем денува. Тут даже "офлайн активашки за 100р" не прокатят :)
Даа,, после первой игры которая была максимально скучной и безхребетной, им нужно будет постараться сделать интересную игру.
не стоит. онлайн это провал