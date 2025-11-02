Новые вакансии Avalanche Software намекают на то, что Hogwarts Legacy 2 будет RPG с MMO-элементами

Новые вакансии Avalanche Software могут указывать на то, что Hogwarts Legacy 2 станет RPG с MMO-элементами.

Ранее некоторые вакансии уже намекали на то, что в сиквеле студия рассматривает подход с лайв-сервисом. В новых вакансиях прямо упоминается "Online Multiplayer RPG", а среди требований к соискателям есть "опыт работы с играми-сервисами" и "знание вселенной Wizarding World".

Особое внимание вызывает акцент на "интерактивном повествовании" и "выборе в диалогах" - это косвенно указывает на наличие разветвлённого сюжета, о котором уже упоминалось в старых вакансиях.

Хотя пока нет официального подтверждения, что данные вакансии относятся именно к Hogwarts Legacy 2, фанаты сомневаются, что студия одновременно разрабатывает несколько крупных онлайн-проектов во вселенной "Гарри Поттера", поэтому речь, вероятно, все-таки идёт об этой игре.

В свою очередь Джейсон Шрайер ранее заявлял, что Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом:

Но как это часто бывает с игровым подразделением Warner Bros. - планы руководства уже вновь могли поменяться.