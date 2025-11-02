ЧАТ ИГРЫ
Hogwarts Legacy 2 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 34 оценки

Новые вакансии Avalanche Software намекают на то, что Hogwarts Legacy 2 будет RPG с MMO-элементами

AceTheKing AceTheKing

Новые вакансии Avalanche Software могут указывать на то, что Hogwarts Legacy 2 станет RPG с MMO-элементами.

Ранее некоторые вакансии уже намекали на то, что в сиквеле студия рассматривает подход с лайв-сервисом. В новых вакансиях прямо упоминается "Online Multiplayer RPG", а среди требований к соискателям есть "опыт работы с играми-сервисами" и "знание вселенной Wizarding World".

Особое внимание вызывает акцент на "интерактивном повествовании" и "выборе в диалогах" - это косвенно указывает на наличие разветвлённого сюжета, о котором уже упоминалось в старых вакансиях.

Хотя пока нет официального подтверждения, что данные вакансии относятся именно к Hogwarts Legacy 2, фанаты сомневаются, что студия одновременно разрабатывает несколько крупных онлайн-проектов во вселенной "Гарри Поттера", поэтому речь, вероятно, все-таки идёт об этой игре.

В свою очередь Джейсон Шрайер ранее заявлял, что Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом:

Джейсон Шрайер: Hogwarts Legacy 2 не будет игрой-сервисом - как и другие готовящиеся игры Warner Bros.

Но как это часто бывает с игровым подразделением Warner Bros. - планы руководства уже вновь могли поменяться.

11
9
Комментарии:  9
Tralay

О божеж мой! Да всем насрать...

8
MunchkiN 616

типа можно с пацыанами по хогварцу побегать и поделать адавру-кедавру. и персонализация персонажей еще если будет - крута.

4
ThoughtfulGerardo

они че еще не запустили в производство игру?

2
VIGITAL ART

Сыграл бы в Поттера но при условии что это было бы более серьезное и суровое произведение, а так мимо.

2
illero

А так это настолько фигня

что сестра фанатка Гарри выключила ее нахер

кцпил бл темное издание впустую

1
вортигонт вортигонтович

о мой гад! всем насралово

1
Rаyden

Логичное решение :) Онлайн привязка, даже если она геймплейно увязана, гораздо лучше защищает, чем денува. Тут даже "офлайн активашки за 100р" не прокатят :)

1
ApprovingVulpes

Даа,, после первой игры которая была максимально скучной и безхребетной, им нужно будет постараться сделать интересную игру.

1
DIZNX

не стоит. онлайн это провал