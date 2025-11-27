Новые вакансии намекают на то, что сиквел Hogwarts Legacy все же будет в жанре одиночной RPG

Спекуляции вокруг сиквела успешной игры Hogwarts Legacy получили новый виток. Ранее студии Warner Bros. и Avalanche Software намекали на многопользовательский проект, но свежие вакансии рисуют иную картину.

В частности, студия ищет исполнительного продюсера для руководства проектом в жанре "высококачественной одиночной приключенческой экшен-RPG", отмечая, что идеальный кандидат должен иметь "страсть к исходному материалу и интеллектуальной собственности". Также появилась вакансия для специалиста по бренд-менеджменту и маркетингу, который будет работать над "консольными и PC-проектами в рамках вселенной Гарри Поттера". Еще одно объявление о поиске аниматора требует опыта в создании "существ" и знаний анатомии человека и животных - что в точности совпадает с требованиями, которые предъявлялись при разработке первой Hogwarts Legacy.

Эти данные противоречат более ранним предположениям о том, что сиквел может стать MMORPG без одиночного режима. Теперь у фанатов появляется надежда, что студия вернется к проверенной формуле с глубоким сюжетом и исследованием мира.

Возникает вопрос: не работает ли Warner Bros. над несколькими играми по "Гарри Поттеру" одновременно? Такая стратегия позволила бы удовлетворить обе аудитории: тех, кто жаждет многопользовательских приключений в Хогвартсе, и тех, кто ценит увлекательную одиночную историю.