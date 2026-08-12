Официально: Warner Bros. подтвердила разработку Hogwarts Legacy 2

Ранее ходившие в интернете слухи вокруг создания продолжения одной из самых кассовых игр последних лет, Hogwarts Legacy, наконец-то подтвердились. И хотя фанаты всё ещё не получили красивого кинематографичного трейлера или шумного анонса, Warner Bros. официально и открыто признал факт разработки второй части в своих финансовых документах.

Ключевая информация была обнаружена в отчете, подготовленном по итогам второго финансового квартала для акционеров компании. Обсуждая стратегии роста развлекательного бизнеса и игрового подразделения, руководство холдинга напрямую упомянуло предстоящий проект. В открытом письме говорится:

Мы ожидаем, что в будущем Игровой сегмент будет вносить еще более значимый вклад в прибыльность компании по мере расширения нашего портфеля разработок, который включает в себя выпуск второй части Hogwarts Legacy.

Издатель делает колоссальную ставку на развитие этой магической франшизы. В том же отчете подчеркивается, что выпуск грядущего амбициозного сериала по «Гарри Поттеру» от стримингового сервиса HBO Max, запланированный на конец этого года, должен поднять общую волну интереса к франшизе на небывалую высоту, и игры сыграют в этой стратегии важнейшую роль для закрепления статуса франшиз стоимостью «свыше 1 миллиарда долларов».

Тем не менее, геймерам пока стоит умерить свой энтузиазм касательно скорой презентации сиквела. Учитывая характер упоминания в инвесторском брифе, скорее всего, официальный анонс Hogwarts Legacy 2 пропустит все ближайшие крупные летние выставки. Вероятность того, что мы увидим игру уже на грядущей Gamescom в конце этого месяца, слишком мала. Предположительно, маркетологи Warner Bros. такой громкий козырь приберегут до зимы. Первая полноценная демонстрация игры с дебютным роликом вполне может состояться в рамках декабрьской премии The Game Awards.