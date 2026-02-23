По слухам, Hogwarts Legacy 2 может выйти в 2027 году - следом за сериалом "Гарри Поттер"

В сети появилась информация о возможных сроках релиза Hogwarts Legacy 2. По данным аккаунта Magic World Report, продолжение планируют выпустить вскоре после премьеры сериала Гарри Поттер — ориентировочно с января по апрель 2027 года. Официального подтверждения этим датам нет, однако такой шаг выглядит логичным: телевизионный проект может подогреть интерес к игровой адаптации вселенной.
Разработку сиквела ранее подтверждала Warner Bros. Games, но подробности пока держатся в секрете. По слухам, основанным на вакансиях студии, сюжет новой части будет связан с событиями сериала. Также обсуждается возможность появления соревновательного мультиплеера.
Съёмки шоу стартовали в 2025 году, а первый сезон ожидается в начале 2027-го. Производство всей истории рассчитано примерно на десятилетие.
Опять сделают максимально соевую игру, чтобы никто не ущемился? Геймплей так то прикольный в первой части, жаль мир мертв полностью, как и РПГ система.
Ущемленный коммент однако.
Ну в сиквеле теперь многие не поведутся на красивую картинку и знакомый мир, которые очень с трудом прикрывали проблемы игры. Во второй раз это не прокатит.
Ладно…
У меня очень долго грузило меню в первой игре, из-за чего нормально мало поиграл в итоге.
тоже такая детская и недолгая? // Вэка Борг
ну да, пора бы уже и 18+ версия
Да офнись уже // Vengel Bryde
надеюсь там сделают выбор камеры. (как вообще можно не сделать выбор камеры?!) а то с этой блевотной из за плеча невозможно играть
Неееттт спасибо не надо.