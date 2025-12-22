Рецепт провала? Судя по новым вакансиям, Hogwarts Legacy 2 может иметь множество онлайн-функций и внутриигровых платежей

Поклонники волшебного мира Гарри Поттера с нетерпением ждут официального анонса продолжения Hogwarts Legacy, и новые утечки предполагают, что игра может претерпеть серьезные изменения.

Последние объявления о вакансиях от Avalanche Software указывают на то, что новая часть, вероятно, будет делать упор на онлайн-игру. Разработчики ищут инженеров для создания онлайн-систем, что говорит о том, что сиквел больше не будет однопользовательским приключением.

В объявлениях о вакансиях встречаются такие термины, как «подбор игроков» и комнаты ожидания, что явно указывает на соревновательный элемент. Ходят слухи, что в сиквеле наконец-то могут появиться многопользовательские дуэли на волшебных палочках и долгожданные матчи по квиддичу, о которых фанаты просили с момента выхода оригинала.

Всё указывает на намерение издателя развивать так называемую «игру как сервис», которая будет постоянно обновляться в течение многих лет, а доход будет поступать от внутриигровых платежей, часто разблокирующих новые косметические предметы и многое другое. Компания ищет специалистов по серверам и хранению данных игроков, что типично для крупных онлайн-проектов. Хотя первая часть была классической однопользовательской RPG, огромный финансовый успех означает, что Warner Bros. теперь, возможно, захочет создать нечто похожее на магическую MMO, где игроки будут вместе исследовать замок и окрестности.

На данный момент сложно сказать, заменит ли онлайн-режим полностью одиночную игру или будет лишь дополнительным дополнением. Есть также вероятность, что студия работает над двумя проектами одновременно — традиционным продолжением и онлайн-спин-оффом. Независимо от окончательного формата, растущее число новых сотрудников в Avalanche Software подтверждает, что работа над франшизой идёт полным ходом, и вскоре мы должны узнать больше официальных подробностей.