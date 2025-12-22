Рецепт провала? Судя по новым вакансиям, Hogwarts Legacy 2 может иметь множество онлайн-функций и внутриигровых платежей

Поклонники волшебного мира Гарри Поттера с нетерпением ждут официального анонса продолжения Hogwarts Legacy, и новые утечки предполагают, что игра может претерпеть серьезные изменения.
Последние объявления о вакансиях от Avalanche Software указывают на то, что новая часть, вероятно, будет делать упор на онлайн-игру. Разработчики ищут инженеров для создания онлайн-систем, что говорит о том, что сиквел больше не будет однопользовательским приключением.
В объявлениях о вакансиях встречаются такие термины, как «подбор игроков» и комнаты ожидания, что явно указывает на соревновательный элемент. Ходят слухи, что в сиквеле наконец-то могут появиться многопользовательские дуэли на волшебных палочках и долгожданные матчи по квиддичу, о которых фанаты просили с момента выхода оригинала.
Всё указывает на намерение издателя развивать так называемую «игру как сервис», которая будет постоянно обновляться в течение многих лет, а доход будет поступать от внутриигровых платежей, часто разблокирующих новые косметические предметы и многое другое. Компания ищет специалистов по серверам и хранению данных игроков, что типично для крупных онлайн-проектов. Хотя первая часть была классической однопользовательской RPG, огромный финансовый успех означает, что Warner Bros. теперь, возможно, захочет создать нечто похожее на магическую MMO, где игроки будут вместе исследовать замок и окрестности.
На данный момент сложно сказать, заменит ли онлайн-режим полностью одиночную игру или будет лишь дополнительным дополнением. Есть также вероятность, что студия работает над двумя проектами одновременно — традиционным продолжением и онлайн-спин-оффом. Независимо от окончательного формата, растущее число новых сотрудников в Avalanche Software подтверждает, что работа над франшизой идёт полным ходом, и вскоре мы должны узнать больше официальных подробностей.
Видимо, ситуация с Ubisoft никого ничему не научила.
ну почему- бабки то крутятся
Деньги глаза всем мылят
Калоеды всегда есть
будет клева если как в фортнайте будет типа на меле залетешь и там махачь с врагами
И тут из коридора Кардашьян выходит. И одиннадцатая с пафосным е*летом швыряется камнями. И Терминатор из лазерных пушек стреляет. И в разгар боя Марти МакФлай появляетя на Делориане
Такие игры, как Fortnite, — раковая опухоль игровой индустрии.
Знаешь, чел... Было бы круче, если бы ты научился писать грамотно. В первую очередь круто для тебя.
Надеюсь что это не так и вторая часть в первую очередь будет одиночной игрой
Ну дуэли можно добавить, это же не что-то кардинально новое и сложное, это как пвп в соулсах и элден ринге. Вот квидич сложнее, там подбор команд, но тоже реализуемо. Самое плохое внутриигровые платежи
Я не говорю что онлайн не нужен, но в первую очередь игра должна быть одиночной. То есть не строиться вокруг онлайна, а просто как какой нибудь режим в игре, я не против. Допустим как те же дуэли например, как ты уже и сказал
Сделайте лучше ремейк Гарри Поттер все части
Или хотя-бы лучше первые три! 🥰
Дуэли на палочках с ботами скучные. Лучше в pvp раз на раз. Ещё можно группой зачищать подземелья или на босса сходить.
ага, заходишь так в пвп, а против тебя чел с палочкой из жопы дракона на +100 к силе заклинаний за 50$ 😂
Думают, раз первый раз пронесло можно и теперь борзеть. Зря они так тут даже пиарщики наврят ли смогут помочь.
Сейчас прохожу первую с бесплатной раздачи в ЕГ+ру озвучка, первые часы ок, потом такаааая духота...Оч редко бросаю прохождения, но эту скорее всего дропну и гляну на ютубе.
это все слухи надо смотреть реальный геймплей да и плевать мне на внешку в поттере
Рецепт провала?
Рецепт провала.
А что, это не ММО что ли?