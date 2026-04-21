Слух: Hogwarts Legacy 2 анонсируют уже этим летом, а выпустят её в начале 2027 года

С начала текущего года вокруг вселенной Hogwarts Legacy активно ходят слухи о возможном релизе продолжения игры уже в следующем году. Частично эти инфоповоды порождают сами разработчики из студии Avalanche Software, где прямо сейчас активно проходит набор новых сотрудников, в том числе менеджеров для коммуникации с комьюнити. На этот раз в сети появились новые инсайды с более конкретными планами авторов игры.

Информацией поделился фанатский ресурс PotterWorldW, специализирующийся на слухах и новостях по франшизе «Гарри Поттера». В коротком сообщении в соцсети X утверждается, что официальный анонс Hogwarts Legacy 2 состоится совсем скоро, а сам проект запланирован к выходу в следующем, 2027 году. Как сообщается, разработчики планируют повторить окно релизо первой части и поэтому выпустят проект, ориентировочно, в январе-феврале следующего года.

Идеальным местом для презентации может стать один из крупных летних игровых фестивалей — Summer Game Fest. Однако многие игроки отнеслись к таким срокам с большой долей скепсиса. Для современной игровой индустрии выпустить масштабное продолжение ААА-игры с открытым миром спустя всего четыре года после первой части кажется почти невыполнимой задачей. По мнению скептиков, если игру и покажут летом, то реальный релиз, скорее всего, съедет как минимум на 2028 год.

Остается лишь дождаться официальных летних презентаций, чтобы узнать, действительно ли Avalanche Software готовы порадовать фанатов анонсом сиквела.