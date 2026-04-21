Слух: Hogwarts Legacy 2 анонсируют уже этим летом, а выпустят её в начале 2027 года

С начала текущего года вокруг вселенной Hogwarts Legacy активно ходят слухи о возможном релизе продолжения игры уже в следующем году. Частично эти инфоповоды порождают сами разработчики из студии Avalanche Software, где прямо сейчас активно проходит набор новых сотрудников, в том числе менеджеров для коммуникации с комьюнити. На этот раз в сети появились новые инсайды с более конкретными планами авторов игры.
Информацией поделился фанатский ресурс PotterWorldW, специализирующийся на слухах и новостях по франшизе «Гарри Поттера». В коротком сообщении в соцсети X утверждается, что официальный анонс Hogwarts Legacy 2 состоится совсем скоро, а сам проект запланирован к выходу в следующем, 2027 году. Как сообщается, разработчики планируют повторить окно релизо первой части и поэтому выпустят проект, ориентировочно, в январе-феврале следующего года.
Идеальным местом для презентации может стать один из крупных летних игровых фестивалей — Summer Game Fest. Однако многие игроки отнеслись к таким срокам с большой долей скепсиса. Для современной игровой индустрии выпустить масштабное продолжение ААА-игры с открытым миром спустя всего четыре года после первой части кажется почти невыполнимой задачей. По мнению скептиков, если игру и покажут летом, то реальный релиз, скорее всего, съедет как минимум на 2028 год.
Остается лишь дождаться официальных летних презентаций, чтобы узнать, действительно ли Avalanche Software готовы порадовать фанатов анонсом сиквела.
Игра хлам полный, прошел первую часть только из-за того что потратил деньги на нее. Ужасная игра. Унылая наивная, очень примитивная. И однообразная. Сюжет вообще детский сад.
Интерактивный музей 2 ?
Как раз буквально на прошлых выходных закончил проходить первую часть. Неплохая возюкалка а открытом мире, НО настолько плохих игр в плане сюжетки и персонажей я в жизни не видел
Если один в один как первая , то нам он не нужон, сюжета нормально нет, доп квесты обсолютно унылые, наполнение мира просто ужас , хуже чем у Гсофт
Главное, чтобы само наполнение игры было в этот раз нормальным - первая часть в этом плане очень слабая. Визуально - да, сделано очень красиво и добротно. Впервые нормально местность вокруг замка детализировали. Но вот сюжет... Лучше бы его вообще не было. Да и с количеством персонажей-индусов всякие рамки перегнули: получился филиал школы из какой-нибудь Калькутты))) В итоге получился большой музей со странными персонажами, не вызывающими ни привязанности, ни интереса. Даже ламповая игра с PS1 с квадратным Хагридом и совой, видавшей виды, до сих пор вызывает теплое чувство ностальгии и сказки (недавно перепрошел на эмуле), а Legacy - нет, увы... Но, с учетом того, что местность уже есть готовая и много времени на работу с ней не требуется, есть надежда, что вторую часть проработают нормально по части прошлых недостатков. Но не сильно надеюсь на это