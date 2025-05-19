Слух: в Hogwarts Legacy 2 появятся знакомые персонажи саги о Гарри Поттере

Пользователи сети обратили внимание на официальную вакансию Warner Bros. Discovery. Компания ищет ведущего нарративного дизайнера для студии Avalanche Software. Кандидат будет трудиться над сиквелом Hogwarts Legacy, а среди его обязанностей будет, кроме прочего, работа над знакомыми персонажей франшизы «Гарри Поттер». Возможно, разработчики сместят время действия с конца 19-го века ближе к «современным» событиям: например, покажут преподавателей Хогвартса во времена их молодости.

Создавайте захватывающих персонажей с уникальными предысториями, мотивациями и сюжетным развитием, которые находят отклик у игроков в различных игровых режимах. Добавляйте любимых персонажей из существующего канона и IP. Сотрудничайте с дизайнерами и художниками, чтобы сделать этих персонажей яркими и живыми.

Отрывок вакансии ведущего нарративного дизайнера Avalanche Software

Warner Bros. подтвердила разработку Hogwarts Legacy 2 в сентябре 2024 года. Проект — одним из наиболее приоритетных для корпорации, но релиза придется подождать несколько лет. Сюжет будет неким образом связан с будущим сериалом «Гарри Поттер».