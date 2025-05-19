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Hogwarts Legacy 2 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7.9 12 оценок

Слух: в Hogwarts Legacy 2 появятся знакомые персонажи саги о Гарри Поттере

Simple Jack Simple Jack

Пользователи сети обратили внимание на официальную вакансию Warner Bros. Discovery. Компания ищет ведущего нарративного дизайнера для студии Avalanche Software. Кандидат будет трудиться над сиквелом Hogwarts Legacy, а среди его обязанностей будет, кроме прочего, работа над знакомыми персонажей франшизы «Гарри Поттер». Возможно, разработчики сместят время действия с конца 19-го века ближе к «современным» событиям: например, покажут преподавателей Хогвартса во времена их молодости.

Создавайте захватывающих персонажей с уникальными предысториями, мотивациями и сюжетным развитием, которые находят отклик у игроков в различных игровых режимах. Добавляйте любимых персонажей из существующего канона и IP. Сотрудничайте с дизайнерами и художниками, чтобы сделать этих персонажей яркими и живыми.

Отрывок вакансии ведущего нарративного дизайнера Avalanche Software

Warner Bros. подтвердила разработку Hogwarts Legacy 2 в сентябре 2024 года. Проект — одним из наиболее приоритетных для корпорации, но релиза придется подождать несколько лет. Сюжет будет неким образом связан с будущим сериалом «Гарри Поттер».

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Odesseet

Первая часть была неплоха. С точки зрения левл дизайна вообще никаких претензий, сюжет на твердую четверку, а вот с геймплеем если честно подкачали. Особенно с квиддичем. Надеюсь во второй части они реализуют это. В конечном счете мир Поттера абсолютно безграничен в плане воплощения фантазий)

HellowRainbow

Сюжет три с натяжкой. Как минимум, он примитивен, плюс многое нарушает канон

erkins007 HellowRainbow

Так и есть, но дизайн, атмосфера и фансервис там на 11/10 и это перекрыло вообще все недостатки для десятков миллионов фанатов

malars0

Лишь бы Поттера и прочих туда не вставили... Молодых преподов ещё куда ни шло, но су₽@ чуть ли не каждый фанфик почему-то не обходится без Поттера и прочих всем известных персов. Придумайте что-то своё уже сволочи!!! если вам так мир нравится