Слух: в Hogwarts Legacy 2 появятся знакомые персонажи саги о Гарри Поттере

Пользователи сети обратили внимание на официальную вакансию Warner Bros. Discovery. Компания ищет ведущего нарративного дизайнера для студии Avalanche Software. Кандидат будет трудиться над сиквелом Hogwarts Legacy, а среди его обязанностей будет, кроме прочего, работа над знакомыми персонажей франшизы «Гарри Поттер». Возможно, разработчики сместят время действия с конца 19-го века ближе к «современным» событиям: например, покажут преподавателей Хогвартса во времена их молодости.
Создавайте захватывающих персонажей с уникальными предысториями, мотивациями и сюжетным развитием, которые находят отклик у игроков в различных игровых режимах. Добавляйте любимых персонажей из существующего канона и IP. Сотрудничайте с дизайнерами и художниками, чтобы сделать этих персонажей яркими и живыми.
Отрывок вакансии ведущего нарративного дизайнера Avalanche Software
Warner Bros. подтвердила разработку Hogwarts Legacy 2 в сентябре 2024 года. Проект — одним из наиболее приоритетных для корпорации, но релиза придется подождать несколько лет. Сюжет будет неким образом связан с будущим сериалом «Гарри Поттер».
Первая часть была неплоха. С точки зрения левл дизайна вообще никаких претензий, сюжет на твердую четверку, а вот с геймплеем если честно подкачали. Особенно с квиддичем. Надеюсь во второй части они реализуют это. В конечном счете мир Поттера абсолютно безграничен в плане воплощения фантазий)
Сюжет три с натяжкой. Как минимум, он примитивен, плюс многое нарушает канон
Так и есть, но дизайн, атмосфера и фансервис там на 11/10 и это перекрыло вообще все недостатки для десятков миллионов фанатов
Лишь бы Поттера и прочих туда не вставили... Молодых преподов ещё куда ни шло, но су₽@ чуть ли не каждый фанфик почему-то не обходится без Поттера и прочих всем известных персов. Придумайте что-то своё уже сволочи!!! если вам так мир нравится