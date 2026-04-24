Слухи о скором анонсе Hogwarts Legacy 2 вновь возродили призывы к бойкоту игры из-за Джоан Роулинг

Недавно появились слухи, что совсем скоро состоится анонс Hogwarts Legacy 2, а сама игра может выйти в 2027 году. Это подкрепляется подтверждением Warner Bros. Games об активной разработке проекта в студии Avalanche Software, а также недавними вакансиями и наймом комьюнити-менеджера. Warner Bros. ранее называла сиквел одним из главных приоритетов компании. Руководители холдинга намекали, что 2027–2028 годы станут периодом возвращения к "большим франшизам". Многие связывают возможный релиз с премьерой сериала "Гарри Поттер" на HBO, запланированной на конец 2026 - начало 2027 года.

На фоне этих слухов в соцсетях мгновенно возобновились призывы к бойкоту сиквела, которые попали в тренды X. Стример Femboywrestling заявил, что перестанет общаться с любым, кто купит игру (или будет ее пиратить), назвав это принципиальной позицией из-за взглядов Дж. К. Роулинг. Некоторые его поддержали, однако многие высмеивали, опубликовав цифры продаж 1 части, которую также пытались бойкотировать.

Ситуация ярко демонстрирует глубокий раскол в игровой культуре: с одной стороны - идеологические бойкоты, с другой - рекордные продажи и желание поиграть в качественную игру во вселенной Гарри Поттера. Официального анонса Hogwarts Legacy 2 пока нет, но фанаты активно ждут новостей - возможно, анонс состоится уже летом 2026 года.