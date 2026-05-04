ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hogwarts Legacy 2 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7.8 101 оценка

Тисовая аллея, Косой переулок и Лондон: новые слухи расширяют карту Hogwarts Legacy 2

Gutsz Gutsz

В сети не перестают циркулировать слухи вокруг долгожданного сиквела Hogwarts Legacy. Совсем недавно инсайдеры обещали нам скорый полноценный анонс, а также активно обсуждали возможное появление онлайн-кооператива, квиддича и вероятные сюжетные мостики, связывающие игру с готовящейся киноадаптацией от телесети HBO. Сегодня же в сеть попали очередные интересные спекуляции относительно открытого мира грядущей игры.

Как сообщает ресурс Culture Cave, в Hogwarts Legacy 2 игроки больше не будут заперты исключительно в стенах знаменитой школы магии, её ближайших окрестностях и Хогсмиде. Сиквел значительно расширит границы доступных к исследованию областей и позволит волшебникам изучать сразу несколько важнейших лорных регионов за пределами классического Хогвартса. Игроки смогут исследовать знаменитую лондонскую зону волшебных товаров, ряд туманных территорий самого исторического города Лондон и маггловские предместья, включая Тисовую Аллею.

В первой части Hogwarts Legacy геймеры увидели Косой переулок лишь мельком в небольшой заскриптованной кинематографической кат-сцене в самом начале. Даже если это будет лишь небольшой сегмент локации, фанатам все равно будет интересно лично изучить этот уголок волшебного мира.

Что именно готовится показать Avalanche Software, узнаем в блищайшем будущем.

Слухи
23
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Семафор

Привью бы покрупнее. А то джедая с дабл клинком увидел.

Джедаи не пройдут. Ваш Дарт Плэгас.

4
Константин335

В одиночку бы квиддич добавили, было бы отлично

3
MNM 777

И вероятные сюжетные мостики, связывающие игру с готовящейся киноадаптацией от телесети HBO.

Та добавьте уже Гроув Стрит , чего мелочиться .

2
Ds_Raider

В игре с названием Хогвартс, будет школа и контент про школу?

1
Niт6iтЛиsт4n

"слуши расширяют" угу

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ