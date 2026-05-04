Тисовая аллея, Косой переулок и Лондон: новые слухи расширяют карту Hogwarts Legacy 2

В сети не перестают циркулировать слухи вокруг долгожданного сиквела Hogwarts Legacy. Совсем недавно инсайдеры обещали нам скорый полноценный анонс, а также активно обсуждали возможное появление онлайн-кооператива, квиддича и вероятные сюжетные мостики, связывающие игру с готовящейся киноадаптацией от телесети HBO. Сегодня же в сеть попали очередные интересные спекуляции относительно открытого мира грядущей игры.

Как сообщает ресурс Culture Cave, в Hogwarts Legacy 2 игроки больше не будут заперты исключительно в стенах знаменитой школы магии, её ближайших окрестностях и Хогсмиде. Сиквел значительно расширит границы доступных к исследованию областей и позволит волшебникам изучать сразу несколько важнейших лорных регионов за пределами классического Хогвартса. Игроки смогут исследовать знаменитую лондонскую зону волшебных товаров, ряд туманных территорий самого исторического города Лондон и маггловские предместья, включая Тисовую Аллею.

В первой части Hogwarts Legacy геймеры увидели Косой переулок лишь мельком в небольшой заскриптованной кинематографической кат-сцене в самом начале. Даже если это будет лишь небольшой сегмент локации, фанатам все равно будет интересно лично изучить этот уголок волшебного мира.

Что именно готовится показать Avalanche Software, узнаем в блищайшем будущем.