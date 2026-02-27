Возможно, WB Games намекнула на временные рамки выхода Hogwarts Legacy 2

Высокопоставленный представитель Warner Bros. Discovery, возможно, намекнул, что Hogwarts Legacy 2 может выйти в 2027 или 2028 году. Более того, сиквел Hogwarts Legacy может быть не единственной высокобюджетной игрой Warner Bros., которая выйдет в этот период.

На последнем совещании по финансовым результатам Warner Bros. Discovery президент Global Streaming and Games Джей Би Перретт назвал 2025 год «годом перезагрузки» и настаивал на том, что компания вскоре будет стремиться к более впечатляющим результатам.

Настоящие плоды начнут появляться в 2027, 2028 годах, когда мы вернёмся к некоторым из наших крупнейших франшиз.

Хотя Перретт не назвал конкретные названия, сроки совпадают с потенциальным окном выхода Hogwarts Legacy 2, если предположить, что разработка сиквела началась примерно в то же время, когда первая игра была выпущена.

Одна из причин, по которой Hogwarts Legacy 2 совпадает с этим временным графиком, заключается в заявленной цели Warner Bros. Discovery координировать крупные инициативы по Гарри Поттеру в рамках своих мультимедийных подразделений, включая предстоящую телевизионную адаптацию HBO. Ранее руководители HBO указывали на то, что выход сериала запланирован на начало 2027 года, что делает возможным выпуск игры в 2027–2028 годах, если компания планирует выпустить сиквел примерно в то же время, что и дебют сериала. В качестве альтернативы, выпуск игры в последующих сезонах также позволит WB Games извлечь выгоду из того импульса, который создаст телесериал HBO о Гарри Поттере.