Всем фанатам придется смотреть презентацию PlayStation: по слухам, на State of Play готовится анонс Hogwarts Legacy 2

Похоже, многочисленные инсайды о грядущем сиквеле популярной во вселенной «Гарри Поттера» ролевой игры, оказались не просто фантазиями, а разогревом комьюнити перед мощными летними шоукейсами. На днях сразу несколько интернет-обозревателей практически хором подтвердили подготовку официального Hogwarts Legacy 2 в рамках игровой презентации Sony.
Главным источником слуха стал инсайдер под ником Tidux. На своей официальной странице в сети X (ранее Twitter) автор опубликовал сообщение: «SOP - HL2 Soon™». И хотя некоторые геймеры начали комично переспрашивать: «Вы шутите про порт Half-Life 2 на новые консоли?», фанаты волшебного мира, тут же уловили отсылку — нас ждет дебютный трейлер Hogwarts Legacy 2 (HL2) на презентации State of Play (SOP) от японской компании PlayStation. Пользователи тут же вспомнили и логично подтвердили правдоподобность таких заявлений, ведь и оригинальная первая часть была когда-то анонсирована именно под PlayStation в рамках выставки для поколения PS5 в 2020-ом году.
Как ожидается, State of Play собираются провести под конец этого месяца в интервале от 24-го до 28-го мая. Если это окажется правдой, то волшебникам по всему миру придется напряженно готовить палочки , чтобы оценить качество грядущей масштабной новинки и ее новые возможности. Уже через считанные недели мы можем получить 100-процентное подтверждение существования продолжения Hogwarts Legacy.
На днях снова перекачал купленный полгода назад Hogwarts Legacy (и потом его еще и в EGS раздавали) - чет захотелось побродить вокруг Хогвартса, карту "зачистить". Изначально поиграл часов 15 или около того, но удалил, т.к. сюжет показался УГ, и персонажи раздражали. А тут потянуло опять на "Поттериану", и решил дать игре еще один шанс... В общем, пару дней все было нормально: бегал по карте, открывал какие-то точки интереса, мелкие квесты выполнял и т.д. Но на третий день я решил допройти основной сюжет...
Это была ошибка! Я тут же вспомнил, почему удалил игру полгода назад! Последней каплей стал момент, когда какой-то Амит (очередной, поскольку вся школа представляет собой в представлении woke-нутых издателей и разрабов филиал средней школы из какой-нибудь Калькутты) начал деланно кривляться перед камерой и пытаться изображать драму - безуспешно, разумеется. Это выглядело как издевательство. Прям выбесило. Снес к хренам игру опять. Обертка красивая - школа, местность и т.п. Но наполнение игры... Это просто жесть. Если продолжение будет таким же, то сразу скип. Лучше перепройти на эмуляторах части для PS1 и PS2 (и парочку ПК-версий первых игр заодно) - там хоть атмосфера волшебной сказки есть.
бедные фанаты мне и х так жаль
Надеюсь не будет эксклюзивом сони.
если будет как первая, то спасибо не надо
И что же это будет? Пустышка в культовой обёртке 2?