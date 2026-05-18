Всем фанатам придется смотреть презентацию PlayStation: по слухам, на State of Play готовится анонс Hogwarts Legacy 2

Похоже, многочисленные инсайды о грядущем сиквеле популярной во вселенной «Гарри Поттера» ролевой игры, оказались не просто фантазиями, а разогревом комьюнити перед мощными летними шоукейсами. На днях сразу несколько интернет-обозревателей практически хором подтвердили подготовку официального Hogwarts Legacy 2 в рамках игровой презентации Sony.

Главным источником слуха стал инсайдер под ником Tidux. На своей официальной странице в сети X (ранее Twitter) автор опубликовал сообщение: «SOP - HL2 Soon™». И хотя некоторые геймеры начали комично переспрашивать: «Вы шутите про порт Half-Life 2 на новые консоли?», фанаты волшебного мира, тут же уловили отсылку — нас ждет дебютный трейлер Hogwarts Legacy 2 (HL2) на презентации State of Play (SOP) от японской компании PlayStation. Пользователи тут же вспомнили и логично подтвердили правдоподобность таких заявлений, ведь и оригинальная первая часть была когда-то анонсирована именно под PlayStation в рамках выставки для поколения PS5 в 2020-ом году.

Как ожидается, State of Play собираются провести под конец этого месяца в интервале от 24-го до 28-го мая. Если это окажется правдой, то волшебникам по всему миру придется напряженно готовить палочки , чтобы оценить качество грядущей масштабной новинки и ее новые возможности. Уже через считанные недели мы можем получить 100-процентное подтверждение существования продолжения Hogwarts Legacy.