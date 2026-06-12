Авторы Hokko Life анонсировали уютную песочницу без дедлайнов и ограничений - Hokko Spaces сделает ставку на творчество

Издательство Team17 и студия Wonderscope Games представили Hokko Spaces — новую творческую песочницу во вселенной Hokko Life. Проект разрабатывается для PC и выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока не раскрывается.

В отличие от Hokko Life, где игроки занимались развитием городка и взаимодействием с его жителями, Hokko Spaces сосредоточится на спокойном творчестве. Разработчики описывают игру как расслабляющий симулятор создания миниатюрных диорам, в котором не будет строгих целей, ограничений по времени или обязательных задач.

Игрокам предложат самостоятельно создавать уютные сцены и небольшие миры, оформляя их по своему вкусу. В распоряжении пользователей окажутся различные декорации, настройки времени суток, погодных условий и сезонов. Благодаря этому можно будет создавать как весенние локации с цветущей сакурой, так и зимние пейзажи с первым снегом и морозом.

Одной из ключевых особенностей станут знакомые и новые жители мира Hokko. По мере развития диорам персонажи будут появляться в созданных пространствах, гулять по ним, отдыхать и взаимодействовать с окружающими объектами. Такой подход должен сделать каждую сцену более живой и атмосферной.

Отдельное внимание авторы уделяют фоторежиму. Игроки смогут настраивать ракурс, фокусировку и фильтры, создавая эффектные снимки своих миниатюрных миров и делясь ими с другими пользователями.

Судя по первым подробностям, Hokko Spaces продолжает тенденцию на появление максимально спокойных игр без соревновательных элементов и давления на игрока. Если Hokko Life сочетала творчество с элементами симулятора жизни, то новый проект выглядит как её более медитативное ответвление, полностью посвящённое дизайну, уюту и свободе самовыражения.